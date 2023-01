Công nhân được vay ưu đãi và bay miễn phí trước thềm Tết Nguyên đán

Anh Lê Văn Bắc (quê Nghệ An) cầm trên tay câu chúc năm mới của ông đồ, háo hức trước giờ lên máy bay về quê đón Tết. Anh Bắc sinh sống ở Bình Dương, trước làm công nhân nhưng do khó khăn từ dịch Covid-19 nên thất nghiệp, chuyển sang buôn bán tự do. “Từ cuối năm 2019 đến nay, tôi chưa về quê, làm ăn không được nên dành dụm tiền gửi cho gia đình, chẳng dám mua sắm, đặt vé tàu hay máy bay. Năm nay, khi cân nhắc có về quê không thì biết đến chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Vietjet và HD Saison. Cảm ơn các đơn vị đã tổ chức chuyến bay ý nghĩa cho tôi cũng như những người lao động khác”, anh Bắc chia sẻ.