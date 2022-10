Công khai giới tính bằng TikTok: Xu hướng hay trò đùa phản cảm?

Các ngôi sao như Madonna, Shay Mitchell và Emily Ratajkowski dùng mạng xã hội để thể hiện xu hướng tính dục. Nhưng thông điệp thiếu rõ ràng của họ khiến nhiều người bức xúc.

Shay Mitchell úp mở việc mình là người song tính. Ảnh: Patrick McMullan.

Hôm 11/10, Madonna đăng một clip úp mở việc mình là người đồng tính trên TikTok. "Nếu ném trượt, tôi là người đồng tính", nữ ca sĩ viết chú thích.

Trong đoạn video, Madonna ném một món đồ vào thùng rác nhưng bị trượt. Sau đó, cô nhún vai và bỏ đi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Advocate vào năm 1991, nữ ca sĩ từng nói: "Tôi nghĩ ai cũng có bản chất song tính". Tuy nhiên, nhiều năm qua, cô chỉ công khai hẹn hò với nam giới, theo El País.

Vì vậy, đoạn video trên TikTok của giọng ca Material Girl khiến nhiều người theo dõi cô phải vò đầu bứt tai: Nữ hoàng nhạc pop vừa come out (công khai giới tính) hay tất cả chỉ là một trò đùa?

Come out thành xu hướng trên TikTok

Madonna không phải là ngôi sao duy nhất sử dụng TikTok để thể hiện xu hướng tính dục của mình.

Shay Mitchell, nữ diễn viên 35 tuổi nổi tiếng với vai diễn trong loạt phim Pretty Little Liars, gần đây đăng tải một clip với tiêu đề: "Nếu bạn là người song tính, bạn chắc chắn sở hữu một chiếc ghế nhung màu xanh?". Đoạn video cho thấy Mitchell nghi hoặc nhìn vào máy quay trước khi khoe ghế nhung xanh của mình.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Emily Ratajkowski cũng đăng clip theo trend "ghế nhung xanh". Giống như Madonna, Ratajkowski chỉ công khai hẹn hò với nam giới trước đó.

Emily Ratajkowski khiến nhiều người khó hiểu khi bắt trend "ghế nhung xanh". Ảnh: Matt Winkelmeyer.

Điều này có thể là vì cả hai cần phải bảo vệ sự nghiệp của mình trong một môi trường làm việc vẫn còn nhiều thù địch với cộng đồng LGBT.

Trong nhiều năm qua, những người nổi tiếng thường come out thông qua các cuộc phỏng vấn chính thống, nơi người quản lý sẽ gọi cho phóng viên và nghệ sĩ sẵn sàng trả lời các câu hỏi, giải thích câu chuyện cá nhân của họ.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các phóng viên, nhà báo ít hiện diện hơn. Năm 2010, ca sĩ Ricky Martin đã công khai mình là người đồng tính bằng một bài đăng trên Twitter.

Kể từ đó, các nghệ sĩ bắt đầu tự mình chia sẻ tin tức trên mạng xã hội, để kiểm soát câu chuyện. Sự thay đổi này đã khiến việc come out ngày nay bớt trịnh trọng hơn, thậm chí trở thành một xu hướng trên TikTok trong thời gian gần đây.

Không phóng đại nhưng cũng đừng xem nhẹ

Paula Iglesias, Phó chủ tịch tổ chức LGTBI+ của Tây Ban Nha, cho rằng come out nên được nhìn nhận một cách bình thường, nhưng cũng cần phải biết rằng có những môi trường mà điều này là không thể.

"Với tư cách là người của công chúng, làm thế nào mà việc công khai giới tính không bị kịch tính hóa nhưng cũng đừng tầm thường hóa theo kiểu đùa cợt. Hãy nhớ rằng có rất nhiều người đau khổ, gặp khó khăn trong hành trình come out", Iglesias nói.

Trường hợp nghiêm trọng nhất của sự đùa giỡn đã diễn ra ​​hôm 10/10, khi hai cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha Iker Casillas và Carles Puyol giả vờ thú nhận tình yêu của họ dành cho nhau trên Twitter.

Khi những lời chỉ trích ngày càng gia tăng, Casillas nói rằng tài khoản của anh đã bị hack, trong khi Puyol công khai xin lỗi.

Madonna từng nhiều lần công khai ủng hộ, đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT. Ảnh: Wargo.

Trường hợp của Madonna rất khác. Cô đã là biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+ trong nhiều thập kỷ. Nữ ca sĩ từng nói về quyền của người đồng tính trước khi điều này trở thành vấn đề được thảo luận trong chương trình nghị sự của bất kỳ chính phủ phương Tây nào.

Madonna cũng góp phần nâng cao nhận thức về AIDS và sự kỳ thị đồng tính, trước cả khi các vấn đề này được nói đến một cách công khai. Do đó, nhiều người trên mạng xã hội đã bênh vực nữ ca sĩ sau clip bắt trend TikTok của cô.

Tuy nhiên, những người dùng trẻ hơn, những người không biết về sự nghiệp của Madonna, chỉ trích bài đăng vì đã tầm thường hóa một trải nghiệm khó khăn mà nữ nghệ sĩ, với đặc quyền của mình, đã không phải trải qua.

Iglesias thừa nhận: "Ranh giới rất mong manh. Come out không hề đơn giản. Nó không giống như ném một quả bóng và nếu nó rơi vào một bên thì tôi là LGBT và nếu nó rơi vào bên kia thì tôi là người dị tính. Mỗi người có những cách thức, thời gian và không gian khác nhau để nói về giới tính của mình. Bạn không thể đánh giá cách mọi người come out. Nhưng khi là người của công chúng, bạn phải nhận thức được sức mạnh truyền thông của mình".

Ngày càng có nhiều nhân vật LGBTQ+ thể hiện xu hướng tính dục của mình trước công chúng mà không đưa ra bất kỳ thông báo to tát nào, càng không quan tâm đến các xu hướng trên mạng xã hội. Iglesias cho rằng đây là tình huống lý tưởng: "Chúng ta không nên tập trung quảng bá, phóng đại việc come out, mà hãy xóa bỏ mặc định rằng những người không công khai đồng tính/lưỡng tính thì đều là dị tính".