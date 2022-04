Cộng đồng kêu gọi 'report' MV mới của Sơn Tùng M-TP

Trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi báo cáo (report) MV mới của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì cho rằng nội dung video cổ súy hành động tự sát.

Ngày 28/4, ca sĩ Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc tiếng Anh đầu tiên của mình có tên There’s no one at all. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cho rằng đây là một MV có màu sắc u ám, đồng thời truyền tải thông điệp sống tiêu cực của Sơn Tùng. Các tài khoản này kêu gọi report (báo cáo) video mới của nam ca sĩ vì có nội dung cổ súy hành vi tự sát.

Nội dung của music video mô tả cuộc đời của một chàng trai bất hạnh, có dấu hiệu chống đối xã hội với các hành động bạo lực, đập phá. Ở cuối clip, nhân vật chính thực hiện hành vi nhảy lầu như dấu hiệu phản kháng cuối cùng.

Nhiều tài khoản kêu gọi tố cáo MV mới của Sơn Tùng M-TP vì cho rằng nội dung cổ súy hành vi tự sát.

“Là một thần tượng của giới trẻ với lượng người hâm mộ đến hàng triệu, Sơn Tùng lại làm MV giải quyết bế tắc, áp lực bằng cách quyên sinh như thế này thật đáng lo ngại. Nếu các bạn trẻ non nớt, chưa đủ cái nhìn thận trọng, có khả năng sẽ bị tác động tâm lý, dẫn đến quyết định dại dột lúc gặp khó khăn”, người dùng Nguyễn Hùng Cường nhận xét.

“Tôi thực sự lo ngại. Các con, các cháu bây giờ rất dễ học theo những thứ được gọi là xu hướng”, tài khoản Đoàn Quốc Cường bình luận.

Sáng 29/4, trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm bài đăng kêu gọi báo cáo (report) bài hát mới của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vì có nội dung gây hại hoặc nguy hiểm, cụ thể là hành vi tự tử hoặc tự gây thương tích. Các bài đăng này thu về lượng tương tác lớn trên Facebook.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng việc khai thác nội dung như MV của Sơn Tùng không phải mới trong ngành giải trí. “Thật ra Sơn Tùng không phải là người đầu tiên và duy nhất thể hiện trạng thái này. Nếu phản ứng là không công bằng cho cậu ấy. Giáo dục là trách nhiệm của gia đình. Nếu được giáo dục chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực bên ngoài nào”, người dùng Hanna Le nhận định.

Trao đổi với Zing sáng 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cũng nhận xét MV mới của Sơn Tùng M-TP vi phạm những quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn.

"Hiện tại chúng tôi phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức", ông Tự Do cho biết.

Cảnh phim nhân vật chính nhảy lầu xuất hiện ở cuối MV. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Ngoài ra, nền tảng YouTube không cho phép các nội dung khuyến khích hành vi tự tử, tự hủy hoại bản thân.

“Tại YouTube, chúng tôi coi trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của nhà sáng tạo nội dung. Chúng tôi ủng hộ nhà sáng tạo chia sẻ câu chuyện của họ, ví dụ như nói về trải nghiệm khi có biểu hiện trầm cảm, hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nhưng YouTube không cho phép nội dung khuyến khích tự sát, tự hủy hoại bản thân, gây rủi ro đáng kể cho người xem”, trang chính sách của YouTube ghi rõ.

Bên cạnh đó, nền tảng kêu gọi người dùng gắn cờ (tố cáo video) nếu cho rằng có người đang gặp nguy hiểm.

Khoảng 13 giờ sau khi ra mắt, ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP chính thức vươn lên vị trí số 1 trên danh sách thịnh hành của YouTube Việt Nam với 5,3 triệu lượt xem. Bài hát tiếng Anh đầu tiên của nam ca sĩ gốc Thái Bình hiện có 513.000 lượt thích và 51.000 lượt dislike. Lượng người xem, lượt thích và tốc độ lên danh sách thịnh hành của ca khúc mới từ Sơn Tùng đều thấp hơn những sản phẩm ra mắt trước đó.