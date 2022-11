'Cong' của Tóc Tiên - bớt tham vọng lại thành công

Album đầu tiên của Tóc Tiên ở Việt Nam thể hiện nhiều khía cạnh khác biệt của nữ ca sĩ. Khi không gồng mình trong hình tượng “nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới”, cô thú vị hơn nhiều.

* Đánh giá: 7/10

Ở vị thế của một trong những tên tuổi hàng đầu Vpop hiện tại, Tóc Tiên đang rất cần một album để khẳng định mình. Thứ nhất, dù cho đi hát đã nhiều năm nhưng cô vẫn chưa có một album cho riêng mình, trước đây cô chỉ xuất hiện như khách mời trong các đĩa nhạc của nhạc sĩ Quốc Bảo, và gần đây là một EP ballad 4 bài. Ngoài ra, Tóc Tiên chỉ phát hành những single đơn lẻ.

Thứ hai, Tóc Tiên cũng đang rất cần một sản phẩm cụ thể để định hình cho âm nhạc của bản thân. Người nghe thấy Tóc Tiên liên tục di chuyển thể loại giữa dance và ballad, giữa một vocalist và một performer, cô chưa cho thấy một sự thống nhất nào xuyên suốt các sản phẩm âm nhạc trước đó. Một album với concept cụ thể sẽ giúp Tóc Tiên khẳng định được tầm nhìn và hướng đi một cách rõ ràng.

Cong là album đầu tiên của Tóc Tiên sau một thời gian dài làm nghề.

Đa dạng nhưng chưa thống nhất

Đĩa nhạc Cong của Tóc Tiên bao gồm 8 bài hát, một con số không phải là nhiều, chỉ vừa đủ dung lượng cho một album. Tuy nhiên, Tóc Tiên vẫn chưa thể lựa chọn được 1 hướng đi rõ ràng cho 8 bài này và sự sắp xếp các track trong album cũng không thực sự cụ thể.

Không tính track Cong mở đầu mang vai trò như một intro, album bắt đầu với 1 cọng tóc mai và 906090 - 2 bản nhạc dance mạnh mẽ được chọn làm single mở đường. Ngay sau đó, album di chuyển đến một ca khúc R&B là Like this Like that, rồi bất ngờ trùng xuống với Nếu anh là em - một bản ballad của Hứa Kim Tuyền.

Tiếp đến, album lại mang đến một bản ballad R&B Bồng bềnh, sau đó lại chuyển đến dance pop trong Khá khen. Ca khúc khá "lạc quẻ" trong album là Am I Clear được lựa chọn để kết album là một sự lựa chọn chưa ổn vì nó vừa không ăn nhập với các ca khúc liền trước, vừa không tạo được kết cầu đầu cuối tương ứng với track intro Cong đầu tiên.

Một album ngắn, chỉ với 8 bài như Cong thì không quá cần thiết phải có một track intro, lại càng không cần một bản ballad đặt ở giữa để hạ tempo cho tổng thể. Nếu như Tóc Tiên có thể để cho Nếu anh là em là ca khúc kết album để tạo dư âm cho người nghe thì trải nghiệm của album sẽ hoàn chỉnh hơn nhiều.

Một vấn đề nữa của Tóc Tiên cùng ê-kíp là cách họ phát hành trước 3/8 bài trong album đều là các ca khúc dance bùng nổ, Tóc Tiên cũng để cả 2 bài dance lên đầu, trong khi tổng thể album lại rất khác. Có lẽ ê-kíp muốn chọn single là những ca khúc có thể dễ dàng cho Tóc Tiên có thể đem đi biểu diễn tại các sự kiện, nhưng điều đó lại khiến cho cảm nhận ban đầu của người nghe về album bị sai khác so với thực tế.

Kết cấu của album Cong không chắc chắn và không có một âm thanh thống nhất.

Tuy nhiên, bỏ qua những điều đó, người nghe vẫn phải đánh giá cao về sự đa dạng trong mặt âm thanh của album Cong. Những ca khúc dance đã phát hành trước đó mặc dù mỗi bài đều có vấn đề riêng, 1 cọng tóc mai thì quá nặng nề còn Am I clear hay Khá khen lại bị ảnh hưởng lớn bởi các nghệ sĩ quốc tế (cụ thể là Blackpink và Dua Lipa) đến mất đi bản sắc, tuy nhiên đây vẫn là những ca khúc có chất lượng ổn về mặt âm thanh khi đặt trong bối cảnh Vpop.

Bản R&B Like this Like that có thể coi là điểm sáng lớn nhất cũng như gây bất ngờ nhất của album. Tóc Tiên đã có một số ca khúc có màu sắc R&B trước đó như Ngày tận thế chẳng hạn, nhưng ở Like this Like that thì khác hẳn. Với sự góp mặt của Charles. trong mặt sáng tác và phối khí, ca khúc cho thấy một sự hiện đại, mới mẻ theo rất sát những trào lưu âm nhạc quốc tế.

Đặc biệt, sự tham gia của tlinh với một verse nửa rap - nửa hát khiến cho bài hát sở hữu một sự quyến rũ tách biệt hẳn với những ca khúc khác. Bản thân Tóc Tiên cũng thay đổi cách hát khi sử dụng nhiều hơi và mix/head voice để làm bài hát nhẹ nhàng và hòa hợp với tlinh ở khúc cuối.

Bản ballad Nếu anh là em lại là một sân khấu phô diễn giọng hát cực kì bùng nổ khi Tóc Tiên liên tục đưa mình vào những phân đoạn khó bằng cách liên tục di chuyển từ những nốt cực thấp đến nốt cực cao. Bài hát chỉ có độc tiếng piano đơn giản nhưng lại là lựa chọn tuyệt vời để cảm xúc trong giọng hát của Tóc Tiên được truyền tải trọn vẹn.

Chủ đề thú vị, lyrics vẫn cần cải thiện

Trong những ca khúc về tình yêu, Cong của Tóc Tiên tỏ ra khá ấn tượng với những chủ đề thú vị. Nếu anh là em đặt ra một tiền đề độc đáo là hãy đặt bản thân vào vị trí của đối phương để thấu hiểu nỗi đau của nhau. Like this like that lại là tâm sự của một cô gái đã chán nản trong một mối tình mà đối phương không có sự thay đổi. Khá khen lại có lyrics khá chặt chẽ với không gian dance pop, disco của bài khi mô tả lại khoảnh khắc rơi vào tình yêu đơn giản nhưng không bị cũ kĩ.

Tuy nhiên, ở những bài hát có chủ đề phức tạp hơn thì Tóc Tiên và ê-kíp không lựa chọn được một cách thể hiện phù hợp. Ở bài 1 cọng tóc mai, Tóc Tiên muốn diễn tả một cô gái mạnh mẽ sau khi chia tay tình cũ nhưng câu hát “Từ khi anh bỏ đi xa mãi, làm cho em thành đứa thất bại” đã bóc trần sự thật rằng cô vẫn còn suy nghĩ rất tiêu cực khi để một người đàn ông xác định sự thành công, thất bại của bản thân.

Hay ở 906090, Tóc Tiên cũng tỏ ra cũ kĩ khi viết một bài hát nữ quyền bằng cách nói về những thứ đã quá quen thuộc như định kiến về số đo cơ thể. Sự đấu tranh thì không cũ, nhưng cách xây dựng bài hát bằng số đo 3 vòng 90-60-90 thì không quá mới mẻ.

Trong những bài hát nhiều tham vọng, ca từ của Tóc Tiên chưa thực sự tốt.

Ngoài ra, câu hát "Vai chính không đóng vai hầu, my crown is ở trên đầu” cũng là cách đấu tranh chưa thuyết phục khi nhắc đến một hình tượng không liên quan và cũng không có tội lỗi gì ở đây.

Rõ ràng, khi Tóc Tiên không cố gắng gồng mình trong hình tượng “nữ hoàng nhạc dance thế hệ mới” và cố gắng để tạo nên một thông điệp có ý nghĩa, âm nhạc của cô trở nên thú vị và đáng nghe hơn nhiều khi vừa đa dạng trong mặt âm thanh, vừa thú vị trong mặt nội dung.

Những bài hát như Like this like that, Bồng bềnh hay Nếu anh là em tạo nên những điểm sáng cho album, còn tổng thể album nhìn chung vẫn còn nhiều hỗn loạn và chưa xây dựng được hướng đi cụ thể cho Tóc Tiên.