Công chúng Hàn Quốc tức giận vì giới thần tượng

Ngành công nghiệp âm nhạc một lần nữa hứng chịu những chỉ trích vì sự thiếu kiến thức về lịch sử của các ngôi sao Kpop. Hàng loạt nhóm nhạc, thần tượng rơi vào khủng hoảng chí mạng trong quá khứ, nhưng Kpop chưa bao giờ hết tranh cãi về văn hóa, lịch sử.

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp với thành viên Sung Hoon, Enhypen Jay gây ra tranh cãi khi nói: "Bạn sẽ hiểu hết lịch sử Hàn Quốc chỉ sau thời gian ngắn nghiên cứu hoặc lướt qua nó trong vài tuần. Lịch sử Hàn Quốc giống một câu chuyện ngắn". Thời điểm đó, Jay nhận vô số lời chỉ trích từ công chúng.

Nhận xét gây tranh cãi của ngôi sao Kpop khiến nhiều người Hàn Quốc tức giận. Họ lo sợ chia sẻ của Jay khiến thế giới có nhận thức không chính xác về Hàn Quốc.

"Mọi người trên khắp thế giới đang chế giễu lịch sử của chúng ta bởi phát ngôn của Jay", "Thật đáng sợ khi thấy một người không đủ tư cách gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước chúng ta", The Korea Times trích đăng bình luận trực tuyến.

Nam ca sĩ sau đó 2 lần đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, anh không dễ dàng nhận được sự tha thứ từ công chúng Hàn Quốc. Trong lần xin lỗi đầu tiên, Jay khẳng định anh không cố ý coi thường lịch sử Hàn Quốc.

Theo The Korea Times, nhiều khán giả chỉ ra Jay đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp trong lời xin lỗi đầu tiên. Nam ca sĩ bị chỉ trích thiếu chân thành, do đó, anh tiếp tục đưa ra lời xin lỗi thứ 2 vào ngày 18/1.

“Tôi muốn xin lỗi một lần nữa vì nhận xét của tôi về lịch sử Hàn Quốc. Tôi đã nói về lịch sử của đất nước chúng ta bằng vốn từ vựng hạn chế mà không hiểu biết đủ về chiều sâu của nó. Trong buổi phát sóng, tôi bày tỏ suy nghĩ của mình chỉ bằng những thông tin hạn hẹp mà tôi biết được và không nhận ra nó có thể truyền tải thông điệp sai trái. Bạn cùng nhóm của tôi (Sung Hoon) đã cố gắng sửa lỗi nhưng tôi không đủ tinh ý để hiểu được điều đó", anh cho biết.

Tranh cãi của Jay chưa lắng xuống thì đến Daniel - thành viên của New Jeans. Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Tết Nguyên đán. Chia sẻ của Daniel đến nay vẫn khiến công chúng Hàn Quốc tức giận, thậm chí kêu gọi tẩy chay.

Ngoài hai trường hợp kể trên, vấn đề thần tượng thiếu kiến thức lịch sử đã nhiều lần gây tranh cãi ở ngành giải trí Hàn Quốc, đặc biệt giới thần tượng. Các chuyên gia nhận định sự thiếu hiểu biết về văn hóa, lịch sử là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất Kpop hiện nay. Lý do là Kpop đã nổi tiếng trên toàn cầu. Do đó, những phát ngôn sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Về điều này, nhà phê bình văn hóa đại chúng Kang Tae Gyu nói với YTN Star: “Lịch sử là phần nhạy cảm và cũng liên quan tới yếu tố quốc gia, vì vậy bạn cần cẩn thận với nhận xét của chính mình. Khi tầm ảnh hưởng của các ngôi sao Kpop ngày càng lớn, ngay cả những nhận xét cá nhân cũng có thể trở thành vấn đề ngoại giao”.

Ông tiếp tục: “Rất khó để bắt họ hiểu hết về lịch sử. Tuy nhiên, khi có tham vọng đưa Kpop ra nước ngoài, các công ty lẫn ca sĩ thần tượng phải làm quen với các vấn đề lịch sử và văn hóa địa phương ở một mức độ nào đó. Công ty không nên chỉ ‘ném’ nghệ sĩ đi các thị trường quốc tế để kiếm tiền và rồi bỏ bê họ”.

Nhà phê bình Kang nhấn mạnh những sai lầm gần đây mà ca sĩ thần tượng mắc phải trên mạng xã hội hoặc chương trình phát sóng trực tiếp chỉ thuộc về trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, các công ty quản lý nên nỗ lực ngăn chặn tranh cãi.

Khi được hỏi tranh cãi về văn hóa, lịch sử có thể gây ra tác hại như thế nào, Giáo sư Seo Gyeong Deok của Đại học Nữ sinh Sungshin nói với YTN Star: "Khi sức ảnh hưởng của Kpop ngày càng lớn, những sai lầm này có thể gieo rắc nhận thức tiêu cực về lịch sử của chúng ta đối với người hâm mộ nước ngoài".

Giáo sư Seo cho biết: “Những nỗ lực bóp méo lịch sử và văn hóa của giới thần tượng gần đây đang trở nên tồi tệ hơn. Thời gian qua, việc mặc hanbok đã gây tranh luận và có những bình luận ác ý. Do đó, lúc này, chúng ta phải rất cẩn thận với các vấn đề về văn hóa”.

Ông tiếp tục: “Những sai lầm như vậy của các nhóm nhạc thần tượng đang tạo ra cái cớ cho cư dân mạng nước ngoài bóp méo lịch sử và văn hóa của chúng ta. Các thần tượng nên thận trọng đối với vấn đề lịch sử. Những phát ngôn sai lầm của ngôi sao Kpop có thể được sử dụng với mục đích xuyên tạc và đánh lừa dư luận".

