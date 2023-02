Công bố huy hiệu đăng quang của Vua Charles III

Huy hiệu được thiết kế với nhiều hình vẽ tượng trưng cho cây cối, thể hiện tình yêu môi trường và hoạt động vì môi trường của vị vua trong nhiều năm, Reuters đưa tin.

Các hình vẽ biểu tượng cho hệ thực vật từ cả bốn vùng lãnh thổ tạo nên Vương quốc Anh, bao gồm hoa hồng của Anh, cây kế của Scotland, thủy tiên vàng của xứ Wales và cỏ shamrock (như cỏ ba lá) của Bắc Ireland.

Hình vẽ huy hiệu sử dụng các màu đỏ, trắng và xanh lam có trên cờ liên hiệp.

“Thiết kế được lấy cảm hứng từ tình yêu của Vua Charles đối với hành tinh, thiên nhiên, và mối quan tâm sâu sắc của ông đối với thế giới tự nhiên. Huy hiệu nói lên sự lạc quan vui vẻ của mùa xuân và tôn vinh sự khởi đầu của kỷ nguyên Carolean mới này của nước Anh”, nhà thiết kế Jony Ive cho biết.

Thái tử Charles trở thành vua Charles III của Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II mất vào tháng 9/2022. Lễ đăng quang chính thức của ông sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster ở London theo truyền thống có từ khoảng 1.000 năm trước.

Cung điện Buckingham cho biết lễ đăng quang chính sẽ đi kèm với các lễ kỷ niệm bao gồm các đám rước truyền thống, một buổi hòa nhạc tại lâu đài Windsor, tiệc đường phố, trình diễn ánh sáng và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

