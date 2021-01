Công an xử lý gần 500 trường hợp đăng, chia sẻ tin sai sự thật

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến cho biết lực lượng công an đã xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng an ninh.

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ trả lời báo chí về “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Theo ông, đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là âm mưu lâu dài của thế lực thù địch

- Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ?

- Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã xác định rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Do đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta luôn luôn coi trọng, ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Lực lượng công an nhân dân được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao trọng trách “bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định đây là nhiệm vụ, công tác trọng tâm, xuyên suốt.

Lực lượng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa công an các đơn vị, địa phương, cùng với lực lượng quân đội, tuyên giáo, thông tin và truyền thông góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phản bác, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Ông nhận định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch thời gian qua được thể hiện như thế nào? Công tác đấu tranh của lực lượng công an đã đạt được kết quả gì?

- Tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, xuất hiện từ ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Nhất là trong giai đoạn đất nước hòa bình, thống nhất, mở cửa hội nhập, các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, nằm trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phá hoại cách mạng Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, của Nhân dân ta.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đã lợi dụng bối cảnh tổ chức Đại hội đảng, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triệt để khai thác mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước để tăng cường tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá, gây nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước các hoạt động phức tạp trên, lực lượng công đã triển khai đồng bộ các mặt công tác đấu tranh phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, đã xử lý gần 500 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự; đã gọi hỏi, răn đe trên 1.000 người tung tin giả mạo.

Tổ chức xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý ban đầu với 500 tài khoản Facebook cá nhân, nhóm, fanpage, kênh Youtube thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật. Đồng thời tích cực tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đảm bảo tính chủ đạo của dòng tin chính thống, khách quan, trung thực đến với quần chúng nhân dân.

Có thể đánh giá, kết quả công tác công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin xấu, độc thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ Đảng, chế độ, giữ vững an ninh chính trị của đất nước.

Bên cạnh đó, góp phần tạo ra một môi trường tư tưởng chính trị, dư luận xã hội tích cực, lành mạnh, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội đảng bộ các cấp và đỉnh cao là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảm bảo dòng chảy của thông tin chính thống

- Thời gian tới lực lượng công an có giải pháp gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ?

- Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, kịp thời ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn hiện hữu.

Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện, là nhiệm vụ của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an nhân dân có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, bảo đảm dòng chảy chủ đạo của thông tin chính thống.

Trước mắt tập trung bảo đảm việc triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước.