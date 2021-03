Công an xác minh vụ vợ ông Dũng ‘Lò Vôi’ tố cáo lương y Võ Hoàng Yên

Công an TP.HCM vừa mời bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “Lò Vôi”) đến làm việc về nội dung tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng (49 tuổi, vợ đại gia Dũng “Lò Vôi”) tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, công an đã mời bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc vào lúc 13h30 hôm nay (10/3).

Nói với Zing, bà Hằng xác nhận đã nhận thư mời của Công an TP.HCM. "Do công việc bận rộn nên tôi sẽ ủy quyền cho luật sư làm việc với công an", vợ đại gia Dũng “Lò Vôi” nói.

Vợ chồng ông Dũng "Lò Vôi". Ảnh: T.L.

Chiều 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (49 tuổi, vợ ông Dũng “Lò Vôi”) đã gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn gọi là lương y Võ Hoàng Yên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bà Hằng, vợ chồng bà biết ông Yên có những hoạt động cứu chữa bệnh và từ thiện. Trong một lần ông Yên khám chữa bệnh và hoạt động thiện nguyện ở tỉnh Bình Dương, vợ chồng đại gia này đã tiếp xúc với lương y này. Sau đó, vợ chồng ông Dũng đã hỗ trợ ông Yên xây chùa, ủng hộ bão lụt.

Cũng trong thời gian này, ông Yên tâm sự đang thiếu nợ nhiều người khi xây dựng nhiều chùa, hoạt động thiện nguyện, chữa bệnh miễn phí, trồng thuốc... Cảm kích trước hành động của ông Yên, bà Hằng đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để trả nợ và làm thiện nguyện.

Bà Hằng nói có lần đã chuyển 3,2 tỷ đồng khi ông Yên kêu gọi hỗ trợ bão lũ miền Trung. Sau đó, bà phát hiện ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỷ đồng .

Bà Hằng nói rằng khi tìm hiểu, vợ chồng đại gia này phát hiện ông Yên không xây chùa, hoạt động thiện nguyện và trồng các vườn thuốc như đã nói. Do đó, bà Hằng tố cáo ông Yên đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng bà để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng .

Từ khi vụ tố cáo được dư luận quan tâm đến nay, Zing đã nhiều lần liên hệ theo số điện thoại của ông Võ Hoàng Yên nhưng không nhận được phản hồi.