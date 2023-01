Công an vào cuộc vụ tung tin du khách mắc kẹt ở Tràng An tới nửa đêm

Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình đang vào cuộc xác minh các trường hợp tung tin trên mạng xã hội về việc du khách mắc kẹt trên sông lúc nửa đêm do tắc đò.

Một trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: V.C.

Liên quan vụ nhiều trang mạng xã hội đưa tin du khách bị kẹt trên thuyền lúc nửa đêm ở Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), trao đổi với Zing ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết cơ quan này đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc để xác minh, xử lý người đăng tải thông tin thất thiệt này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những thông tin trên được tung lên mạng xã hội từ tối 26/1, sau đó lan truyền nhanh trên các nền tảng này.

"Các ngành đã vào cuộc để xác minh trường hợp đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook. Bước đầu chúng tôi đã rà soát được một số tài khoản cá nhân nhưng đa phần là nick ảo”, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói và cho biết cơ quan chức năng sẽ rà soát cả các fanpage trên nền tảng này.

Ông Mạnh cũng đồng thời khẳng định thông tin du khách bị mắc kẹt cả đêm do tắc thuyền trên sông ở Khu du lịch Tràng An là sai sự thật, luồng tuyến ở đây phân chia đường ra, đường vào riêng. Do đông khách tham quan, thuyền có thể di chuyển chậm chứ không thể tắc nghẽn. Khoảng 19h ngày 26/1, 3 thuyền cuối đã về bến.

Một số du khách có mặt trực tiếp tại Tràng An hôm 26/1 cũng xác nhận thông tin tương tự. Thời điểm chụp các bức ảnh chỉ mới khoảng 19h. Thuyền di chuyển chậm khoảng 15 phút nhưng không đáng kể.