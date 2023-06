Công an truy tìm 3 luật sư bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Sáng 12/6, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định truy tìm 3 người gồm: Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM), Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP.HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Ba người này trước đây là luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Bị cáo Lê Tùng Vân đến tòa sơ thẩm cùng luật sư Đặng Đình Mạnh (áo vest). Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an thông báo về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và gửi giấy triệu tập nhiều lần, nhưng 3 người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt.

Qua xác minh, công an phường nơi những người này cư trú và thân nhân xác nhận hiện những người này không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm những người nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Khi thấy những người truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An (địa chỉ: số 46-48 Võ Văn Tần, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 02723.989200) hoặc điều tra viên Huỳnh Hưng, số điện thoại: 0819.337337 để phối hợp giải quyết.