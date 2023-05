Công an TP.HCM truy nã Tổng giám đốc Công ty 305

Lừa đảo 72 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu 305 Bùi Quốc Thuận bị Công an TP.HCM truy nã đặc biệt.

Công an TP.HCM truy nã Bùi Quốc Thuận. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo truy nã đặc biệt đối với Bùi Quốc Thuận (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu 305) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định Thuận mới thành lập Công ty 305 và đặt trụ sở tại quận Tân Bình. Thuận sau đó sử dụng giấy tờ giả mạo hợp đồng mua bán tài sản thanh lý của Ngân hàng ABBank để tạo niềm tin với đối tác là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Khai thác khoáng sản Hoàng Hiệp.

Sau khi 2 bên ký hợp đồng, Công ty Hoàng Hiệp chuyển 72 tỷ đồng cho Thuận, thì người này chiếm đoạt mà không giao ra bất kỳ tài sản nào như đã cam kết. Biết bị lừa, phía Công ty Hoàng Hiệp trình báo đến Công an TP.HCM.

Xác định hành vi của Thuận đã đủ căn cứ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can. Do Thuận đi đâu không rõ, cảnh sát phát lệnh truy nã đối với người này.

Công an TP.HCM đề nghị bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; sau khi bắt hoặc tiếp nhận Thuận phải báo ngay cho Đội 8 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10.