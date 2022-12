Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc trang bị súng

Một đường dây đánh bạc quy tụ nhiều người có tiền án, tiền sự và trang bị súng quân dụng, vũ khí nóng để đòi nợ kiểu “xã hội đen” vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/12, Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá do Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi), Ngô Vinh Quang (31 tuổi), Hồ Chí Phúc (31 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Kim Huệ (40 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu.

Theo Công an TP.HCM, băng nhóm này quy tụ nhiều người có tiền án, tiền sự và trang bị súng quân dụng, vũ khí nóng để đòi nợ kiểu "xã hội đen" khi các con bạc thiếu nợ.

Cảnh sát lấy lời khai các nghi phạm trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, từ tháng 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang.

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai 8 mũi trinh sát khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ 4 nghi phạm nêu trên cùng nhiều người khác trong đường dây.

Bước đầu, cảnh sát xác định để chuẩn bị cho mùa World Cup 2022, từ tháng 9, Hữu với vai trò cầm đầu đã cấu kết với các đồng bọn tổ chức đánh bạc, xin được làm đại lý, lấy các trang mạng tổng cắt thành trang mạng nhỏ rồi giao cho đại lý cấp dưới và các con bạc.

Công an TP.HCM thu giữ súng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, Hữu lôi kéo, móc nối nhiều con bạc có tiền án, tiền sự và cấu kết chặt chẽ với nhau để tham gia đường dây. Trong đó, phải kể đến Ngô Vinh Quang (người mới ra tù trong băng nhóm “Vũ bông hồng”) là người có vai trò giúp sức trong hoạt động cờ bạc, đòi nợ, bảo kê, tranh giành địa bàn cờ bạc, trang bị súng quân dụng, vũ khí nóng để uy hiếp, đe dọa, đòi nợ kiểu “xã hội đen” khi các con bạc thiếu nợ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội, giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Số tiền thu lợi bất chính, nhóm này dùng để sử dụng ma túy, mua sắm ôtô hạng sang.

Theo Công an TP.HCM, World Cup 2022 đang bước vào những trận đấu cuối. Thời điểm này, các nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động càng sôi nổi. Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này dưới mọi hình thức, nhằm thực hiện có hiệu quả mệnh lệnh của Bộ Công an, chỉ đạo UBND TP, Ban giám đốc Công an TP.HCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.