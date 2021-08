Công an TP.HCM phát hiện 30 F0 đi trên đường nhờ quét mã QR

Nhờ quét mã QR, công an phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển qua các chốt chặn và 2 vụ làm giả giấy đi đường.

Chiều 31/8, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tình hình giao thông những ngày gần đây tương đối ổn định. Mật độ không có sự tăng giảm đột biến cũng như hiện tượng ùn tắc ở các chốt kiểm soát.

Về việc yêu cầu người dân khai báo mã QR khi qua các chốt do TP kiểm soát, ông Hà nhấn mạnh đây là yêu cầu Công an TP.HCM triển khai những ngày gần đây.

Nhờ quét mã QR, công an phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn. Công an phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và 12. Công an TP đang điều tra và xử lý theo quy định.

Ông Hà đề nghị tất cả người dân lưu thông trên đường nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã QR để trình tại các chốt kiểm soát.

Công an TP.HCM hiện phối hợp với Sở Y tế và cơ quan nghiệp vụ của công an cập nhật được F0 vào cơ sở dữ liệu quốc gia. F0 di chuyển thì công an sẽ phát hiện, ngăn chặn, xử lý để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Về vấn đề cán bộ công an cầm điện thoại quét mã QR có an toàn hay không, ông Hà cho biết lực lượng công an đa số đã tiêm 2 mũi vaccine và định kỳ hàng tuần đều xét nghiệm âm tính mới được hoạt động.

"Nguy cơ từ lực lượng công an lây sang bộ phận khác cũng ít. Nhưng việc cán bộ chiến sĩ cầm điện thoại quét cũng chứa đựng nguy cơ và công an sẽ lưu ý cán bộ chiến sĩ", ông Hà cho biết.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin đang hoàn thiện phần mềm tích hợp với camera, nếu người dân đi qua khai báo thì chỉ cần để mã vào camera, khi đủ điều kiện thì lực lượng kiểm soát sẽ biết ngay. Công an sẽ hoàn thiện sớm nhất để giải quyết lo lắng này.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra đường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11. Phương châm là “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ”.

TP.HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...); người dân "ai ở đâu ở đó", tổ công tác đặc biệt tại từng địa phương "đi chợ hộ" cho tất cả người dân.

Từ 30/8, shipper được hoạt động trở lại trên toàn thành phố, chỉ được di chuyển nội quận và phải xét nghiệm 1 ngày/lần (với vùng đỏ) hoặc 2 ngày/lần (với các vùng còn lại).