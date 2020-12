Công an TP.HCM nói về quá trình điều tra ông Tất Thành Cang

Công an TP.HCM đang tập trung củng cố chứng cứ để đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 bị can khác trong vụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Sáng 21/12, Công an TP.HCM tổ chức buổi thông tin về tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021.

Trả lời báo chí về quá trình điều tra, khởi tố nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, thượng tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), cho biết Công an TP.HCM giao PC03 thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định trong việc quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vụ án tham ô xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty Sadeco.

Thượng tá Phạm Văn Thành trả lời về việc bắt ông Tất Thành Cang. Ảnh: Lê Trai.

“Vụ án được chúng tôi tiếp nhận điều tra trên cơ sở kết luận thanh tra của TP. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ với VKSND, đánh giá tài liệu chứng cứ để xác định vai trò cá nhân liên quan đến sai phạm trong vụ bán 9 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá”, thượng tá Thành chia sẻ.

Theo người đứng đầu PC03, sau khi cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở để xử lý 19 cá nhân liên quan, Công an TP.HCM đã thay mặt liên ngành tư pháp TP báo cáo các cấp thẩm quyền về chủ trương xử lý hình sự các cá nhân. Công an TP sau đó ra quyết định khởi tố 19 bị can.

Công an TP.HCM cho biết cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để đề nghị truy tố các bị can theo luật định.

Công ty Sadeco là một thành viên của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Năm 2015, IPC có vốn sở hữu tại Công ty Sadeco là 44%. Tháng 6/2017, Công ty Sadeco đã chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim 9 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty IPC tại Công ty Sadeco từ 44% xuống 28,8%.

Thời điểm trên, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang đã chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco.