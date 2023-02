Công an TP.HCM nói lý do bắt giam nhà báo Hàn Ni

Cơ quan điều tra cho rằng nhà báo Hàn Ni đăng tải nhiều đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt nhà báo Đặng Thị Hàn Ni Điều tra đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni.

Ngày 25/2, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TP.HCM, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Tiến Sỹ thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát khám xét nơi ở của bà Hàn Ni vào sáng 25/2. Ảnh: Thuận Lâm.

Trước đó, ngày 1/12/2022, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM, trong đó có việc cần làm rõ các cộng sự giúp bị can Hằng phạm tội.

Điều tra đơn tố cáo của bà Hằng, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹvề hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.