Công an TP.HCM: Ma túy xách tay qua Tân Sơn Nhất ngày càng tinh vi

Theo Công an TP.HCM, các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy dưới dạng quà biếu bằng chuyển phát nhanh hoặc xách tay qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày càng tinh vi.

Đây là thông tin được Công an TP.HCM nêu ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Công an về nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới giai đoạn 2011-­2021; sơ kết một năm thực hiện thẩm quyền của công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm và giao ban cơ quan cảnh sát điều tra 2 cấp quý I năm 2023.

Trong quý I, Công an TP.HCM đã phát hiện, khám phá 461 vụ, bắt 961 người liên quan đến tội phạm ma túy. Các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam dưới dạng quà biếu bằng chuyển phát nhanh hoặc hàng xách tay qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại các căn hộ trong chung cư, nhà cao tầng, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, xuất hiện trường hợp các nghi phạm sử dụng tiền mã hóa (Bitcoin) mua ma túy.

Về tội phạm trật tự xã hội, công an thành phố ghi nhận xảy ra 976 vụ, đã điều tra khám phá 623/976 vụ, bắt giữ 1.174 người; hầu hết vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh nghi phạm gây án.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 43,85%. Đặc biệt, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen tiếp tục phức tạp, hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp, sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tiếp cận người vay thông qua các ứng dụng app, cùng với đó là hoạt động đòi nợ có tính chất khủng bố. Liên quan loại tội phạm này, trong quý I, Công an TP.HCM đã khởi tố 24 bị can về các tội Vu khống, Cưỡng đoạt tài sản.