Công an TP.HCM lý giải việc chậm cấp CCCD gắn chip

Công an TP.HCM cho biết việc chậm cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử so với dự kiến là do lô máy móc chưa được phía nhà thầu cung ứng.

TP.HCM có kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho người dân từ 1/1/2021. Tuy nhiên, việc cấp CCCD có gắn chip trên địa bàn TP.HCM đến nay vẫn chưa được triển khai.

Theo ghi nhận của Zing, Công an quận Gò Vấp dán bảng thông báo trước trụ sở với nội dung: “Hiện tại Công an quận Gò Vấp chưa triển khai cấp CCCD mẫu mới có gắn chip điện tử. Công an quận vẫn tiếp tục thực hiện cấp thẻ CCCD mã vạch. Công an quận sẽ có thông báo thời gian cụ thể chi tiết cho từng đối tượng, từng địa điểm khi triển khai thực hiện".

Công an quận Gò Vấp thông báo về việc chưa triển khai cấp CCCD có gắn chíp. Ảnh: Lê Trai.

Lý giải về sự chậm trễ, đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC06), cho biết việc triển khai cấp CCCD gắn chip được Công an TP triển khai từ ngày 1/1. Tuy nhiên, do còn trục trặc một số vấn đề liên quan đến máy móc, công việc chưa diễn ra như dự kiến.

“Nhà thầu chưa kịp bàn giao máy móc để triển khai làm CCCD có gắn chip. Dự kiến trong tuần này, lô thiết bị về tới và công an sẽ bắt đầu triển khai. Chúng tôi mong người dân thông cảm. Sự chậm trễ này không phải do công an bê trễ”, đại tá Vân chia sẻ.

Đại tá Lê Công Vân cho biết Công an TP.HCM dự kiến hoàn thành việc cấp mới hoặc đổi thẻ CCCD có gắn chip cho hơn 7 triệu người dân trong vòng 6 tháng tới. Thủ tục cấp đơn giản, dễ dàng.

“Người dân chỉ việc kê khai theo mẫu, cảnh sát sau đó sẽ kiểm tra lại nơi thường trú, đúng họ tên, địa chỉ sẽ cấp. Dự kiến sau khi có máy móc đầy đủ, công an quận, huyện làm tại chỗ hoặc lưu động, làm cả ngày lẫn đêm”, đại tá Vân nói.

Ngoài ra, người đứng đầu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết người dân không đăng ký thường trú, tạm trú tại TP.HCM vẫn có thể được các đơn vị công an tại TP.HCM cấp CCCD có gắn chip.

Ông Vân nêu ví dụ một người dân ở Bình Dương muốn làm CCCD tại TP.HCM vẫn được chấp nhận. Tuy nhiên, việc cấp này mất nhiều thời gian hơn, bởi cảnh sát phải xác minh xem người này đã làm hồ sơ ở Bình Dương hay chưa, tránh trường hợp 2 địa phương cùng cấp.