Công an TP.HCM không phát hiện cảnh sát cấu kết 'cò' để làm CCCD nhanh

Trước phản ánh của báo chí về về cán bộ công an cấu kết với cò làm CCCD cấp tốc với giá 1,5 triệu đồng, Công an TP.HCM cho biết đã rà soát nhưng không phát hiện trường hợp nào.

Tại họp báo chiều 30/8, thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết có nhận được phản ánh của báo chí về tình trạng cán bộ, chiến sĩ công an câu kết với "cò" làm CCCD cấp tốc trong 3-5 ngày với giá 1,5 triệu đồng, đảm bảo 100% giấy tờ thật.

Tuy nhiên trong quá trình rà soát, Công an TP.HCM chưa ghi nhận trường hợp cán bộ, chiến sĩ công an câu kết với "cò".

Thượng tá Tuyến cho hay theo kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm cấp CCCD cho người dân. Ngành công an đã huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện và thiết bị để hoàn tất kịp mốc 30/9. Đến nay, Công an TP.HCM đã cấp cho trên 1,4 triệu người dân.

Công an cấp CCCD cho người dân tại quận Bình Tân. Ảnh: Chí Hùng.

Đưa ra khuyến cáo, thượng tá Tuyến đề nghị người dân nâng cao ý thức để tránh việc bị lừa đảo, phòng ngừa những kẻ lừa đảo về việc cấp CCCD. Công an TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận thông tin mà người dân cung cấp để xác minh, xử lý các cá nhân, tổ chức này.

Liên quan tiến độ cấp CCCD trên địa bàn, trước đó, Công an TP.HCM cũng chỉ đạo bổ sung 12 điểm cấp CCCD, nâng tổng số điểm cấp trên toàn thành phố là 46.

Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/8, Bộ Công an đặt mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân có đủ điều kiện cấp trong tháng 9.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hồi tháng 2/2021, Bộ Công an đã triển khai gắn số định danh và thông báo 100% số định danh cá nhân cho công dân toàn quốc (mã số định danh cá nhân được cấp ngay khi công dân mới sinh ra và chính là số căn cước sau khi công dân đến tuổi làm căn cước).

Đồng thời, Bộ Công an đã triển khai chiến dịch thu nhận và cấp thẻ căn cước gắn chíp điện tử cho công dân toàn quốc để người dân sớm được hưởng những tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại. Tính đến ngày 5/8, Bộ Công an đã cấp gần 68 triệu CCCD gắn chip.