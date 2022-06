Công an TP.HCM chỉ đạo bổ sung 12 điểm cấp CCCD

Công an TP.HCM vừa chỉ đạo bổ sung 12 điểm cấp CCCD tại các địa bàn Gò Vấp, TP Thủ Đức, quận 8, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, nâng tổng số điểm cấp toàn thành phố lên 46.

Sau vụ việc cán bộ Công an quận Gò Vấp bị cáo buộc nhận tiền để làm nhanh CCCD gắn chip, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết vừa chỉ đạo công an thành lập đoàn kiểm tra tại từng địa bàn.

Từ đó, các đơn vị sẽ báo cáo tiến độ, rà soát trường hợp vi phạm, sai sót, phê bình các trường hợp làm chậm trong cấp, trả CCCD cho người dân.

Đồng thời giám đốc Công an TP.HCM cũng chỉ đạo bổ sung 12 điểm cấp CCCD, nâng tổng số điểm cấp trên toàn thành phố là 46.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân.

Trong đó, quận Gò Vấp tăng thêm nhiều nhất với 4 điểm, TP Thủ Đức tăng 2 điểm, quận 8 thêm 2 điểm, các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Nhà Bè tăng mỗi nơi một điểm.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn có sự đa dạng hình thức tiếp nhận, cấp trả thẻ CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Để kiến nghị, phản ánh, ngoài đầu mối liên hệ công an khu vực, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Bộ Công an qua số 1900.0368.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người trên dịch vụ công Công an TP.HCM. Nội dung ý kiến được chuyển thẳng về Phòng tham mưu để xử lý, báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM.