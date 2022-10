Công an thu giữ ôtô Tina Duong thuê rồi mang đi bán

Công an Phan Thiết đã ra TP Ninh Bình để thu giữ ôtô mà N.T.V.A. đi thuê, nhưng sau đó bán cho người khác. Cảnh sát đang tiến hành định giá tài sản phương tiện này.

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã đưa ôtô mang biển số 51H-242.74, là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang), về thành phố Phan Thiết.



Theo chỉ huy Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, sau khi xác định chiếc ôtô liên quan vụ việc đang ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác đã lên đường để xác minh, thu giữ. Cơ quan điều tra đang làm các thủ tục định giá tài sản và thực hiện các thủ tục liên quan vụ việc.

Chiếc ôtô được công an thu giữ. Ảnh: T.T.

Ngày 12/7, Công an TP Phan Thiết nhận văn bản của Công an TP Ninh Bình về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp) tố cáo N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

Qua xác minh, công an xác định ngày 24/1, V.A. đã thuê ôtô tự lái tại TP.HCM và yêu cầu giao xe tại Phan Thiết, thời gian thuê 3 tháng với giá 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 3 tháng, V.A. không trả xe mà cố tình trốn tránh. Tới đầu tháng 6, cô gái này đưa ôtô ra Ninh Bình rồi bán cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu.

V.A. sau đó về TP.HCM, lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả rồi đem giao anh H., hẹn ngày 20/6 sẽ làm thủ tục sang tên và nhận nốt tiền. Đến hẹn, cô gái này không làm thủ tục. Khi trở về TP Phan Thiết, cô được công an mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi.

Theo Công an TP Phan Thiết, hiện V.A. không còn khả năng trả số tiền đã nhận là 390 triệu đồng cho anh H.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ngoài đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp), đơn vị đã nhận nhiều đơn tố giác N.T.V.A. về cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 15/8, đơn vị nhận đơn tố cáo của ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) do Phòng PC 01 Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến. Ông N. tố giác V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1,5 tỷ đồng .

Quá trình làm việc với cơ quan công an, V.A. đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.

Ngoài ra, Công an TP Phan Thiết cũng nhận đơn của ông N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Phong Nam, TP Phan Thiết) tố cáo V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng và đơn của bà Đ.T.K.T. (26 tuổi, ngụ TP Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tố cáo V.A. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800 triệu đồng.

Theo thượng tá Oanh, đơn tố giác của ông N.Đ.P. và bà Đ.T.K.T. hiện chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của N.T.V.A. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.