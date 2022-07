Công an thông tin chính thức vụ người phụ nữ bị giết ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ giết người xảy ra tại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Chiều 24/7, Công an TP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ việc giết người xảy ra tại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, xảy ra hôm 21/7.

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, lúc 16h15 ngày 22/7, Công an TP Hải Phòng nhận được điện báo của chị B.T.P (33 tuổi, ngụ phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) về việc chị P. đến quán bán hàng ăn của mình thuê tại số No 12-01, Khu đô thị Cựu Viên, phát hiện mẹ đẻ là bà B.T.H (54 tuổi, cư trú tại Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) chết trong tình trạng đầu bị cắt rời khỏi thân

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các quận, huyện Kiến An, An Dương, Thủy Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai biện pháp bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng nghi gây án và điều tra làm rõ nội dung vụ án.

Kết quả ban đầu xác định bà B.T.H và Trần Văn Hiệp (59 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên) sống với nhau như vợ chồng. Do bị Hiệp đánh đập nên ngày 18/7, bà H. đã về quán của con gái là chị P.T.P ở số No 12-01 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An sinh sống.

Tối 21/7, Trần Văn Hiệp đến và ở lại quán của chị P. Khoảng 0h cùng ngày, khi chị P. cùng nhân viên ra về thì giữa Hiệp và bà H. đã xảy ra mâu thuẫn, Hiệp dùng dao nhọn đâm chết và chặt đầu bà H. đem xuống tầng một để đốt bằng bếp gas nhưng không được, nên vào nhà vệ sinh rửa tay và bỏ lại quần áo lại rồi khoá cửa quán, lấy xe máy đi về nhà em trai mình tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên.

Hiệp để xe máy lại và đi ra thuyền đánh cá của anh này, neo đậu trên sông Cấm dùng dây điện quấn vào tay, chân rồi kích điện tự tử và chết trước khi bị phát hiện.

Hiện Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.

