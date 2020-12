Công an sẽ làm rõ trách nhiệm của Vietnam Airlines

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Công an TP.HCM sẽ điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Trưa 3/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo khẩn nhằm cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP.HCM.

Tại buổi họp báo, Zing đặt câu hỏi về trách nhiệm của Vietnam Airlines và các đơn vị quản lý điểm cách ly tại địa phương như quận Tân Bình khi để người cách ly (BN1342) vi phạm quy định.

Trả lời Zing, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết sau khi khởi tố vụ án hình sự, công an có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, và sẽ cá thể hóa vấn đề hình sự theo quy định.

Công an sẽ điều tra, làm rõ thêm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

"Vấn đề phóng viên đặt ra cũng là mục đích, yêu cầu của vụ án hình sự phải tập trung điều tra. Còn khi nào khởi tố bị can, ai là bị can, thì chúng tôi phải làm nhiều bước điều tra. Vụ án này rất đặc thù. Cơ quan điều tra tuân thủ pháp luật về điều tra hình sự nhưng cũng phải tuân thủ phòng chống dịch bệnh", ông Quang nói.

Cũng tại buổi họp báo, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết trên cơ sở điều tra xác minh ban đầu, Công an TP.HCM đã xin ý kiến lãnh đạo TP, Ban chỉ đạo Covid-19 TP.HCM và các đơn vị liên quan để chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra TP.HCM khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định số 02 ngày 3/12/2020 về khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ.

"Đến giờ, chúng tôi xác định hậu quả nghiêm trọng vì đã lây lan dịch bệnh qua người khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự", đại tá Quang nói.

'Việc lây lan dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng' Trưa 3/12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo công bố thông tin khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 ở TP.HCM.