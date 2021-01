Công an ra quân bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Tại lễ xuất quân, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tập trung toàn lực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại, xâm phạm an ninh quốc gia, phòng chống cháy nổ, gây mất trật tự công cộng. Ảnh: Việt Hùng.