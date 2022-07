Công an quận 12 ứng dụng mã QR tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính

Các mã QR được niêm yết tại trụ sở Công an quận 12 (TP.HCM). Mã QR của một số thủ tục hành chính thiết yếu cũng được gửi qua Zalo, người dân có nhu cầu quét mã QR để tìm hiểu.

Nhận thông báo từ Zalo “Công an quận 12 TP Hồ Chí Minh” hướng dẫn cách truy cập nhanh Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng mã QR để thực hiện đăng ký xe trực tuyến, anh Đỗ Lâm Hải (khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12) khá ngạc nhiên và hài lòng.

"Hiện nay, có nhiều loại thủ tục hành chính (TTHC) và không phải lúc nào người dân cũng biết thủ tục đó do cơ quan, đơn vị nào phụ trách. Khi Công an quận gửi thẳng mã QR của từng thủ tục, tôi thấy rất tiện vì chỉ cần quét mã là đến trực tiếp trang thông tin về thủ tục mình muốn làm", anh Hải nói.

Mã QR để truy cập nhanh thủ tục đăng ký xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công được gửi từ Zalo “Công an quận 12 TP Hồ Chí Minh”.

Thay vì tìm kiếm thông tin trên website hoặc qua tài liệu, hồ sơ bằng giấy, chỉ cần quét mã QR tương ứng TTHC muốn thực hiện, người dân sẽ được cung cấp thông tin cần thiết gồm: Thông tin chung, các bước thực hiện, hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian giải quyết, biểu mẫu, mức phí hoặc lệ phí...

Đây là một trong nhiều hoạt động được Công an quận 12 đẩy mạnh để phổ biến lợi ích của mã QR đến người dân trên địa bàn. “Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ công thông qua công nghệ mới. Mặt khác, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức đi lại”, đại diện Công an quận 12 cho biết.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân quét QR để theo dõi và tra cứu thông tin TTHC của quận.

Gần một năm trở lại đây, người dân quận 12 đã quen với hình ảnh mã QR được in và niêm yết tại các trụ sở công an quận, phường. Khi đến làm việc, người dân sẽ được cán bộ tiếp dân hướng dẫn cách quét mã QR để theo dõi, nhận thông tin từ 14 tài khoản Zalo của Công an quận.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Thạnh Lộc, quận 12) cho biết trước đây dù có nghe nói, chị không hiểu mã QR là gì và những lợi ích mang lại. Tuy nhiên, trong thời gian bùng dịch Covid-19, mã QR dần phổ biến hơn khi được nhiều nơi sử dụng để người dân quét khai báo y tế, tra cứu thông tin tiêm chủng.

“Khi nhiều cơ quan của quận bắt đầu sử dụng mã QR trong giải quyết hành chính, tôi không còn thấy quá lạ lẫm. Sau này đến chỗ nào có yêu cầu quét QR, tôi thường mở Zalo lên, quét mã và điền thông tin. Tôi thấy không quá khó để sử dụng”, chị Lan cho biết.

Một buổi giới thiệu, hướng dẫn về các trang Zalo của đội phòng cháy chữa cháy cho người dân trên địa bàn.

Công an quận 12 đánh giá dùng mã QR trong TTHC là xu hướng chung, đặc biệt ở các lĩnh vực người dân có nhu cầu cao và thường xuyên nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết gồm: Nhân thân, cấp CCCD, chứng thực, đăng ký xe, đất đai, BHXH...

Hiện nay, việc tra cứu TTHC bằng mã QR được nhiều cơ quan hành chính áp dụng song song phương thức niêm yết TTHC bằng giấy tờ.

“Người dân chỉ cần dùng Zalo quét mã QR của OA là có thể nhận tin tức, tra cứu, tìm hiểu TTHC của ngành công an nói riêng và các dịch vụ công nói chung. Điều này giúp cải cách và nâng cao hiệu quả công tác quản lý”, đại diện Công an quận 12 cho hay.

Ngoài các mã QR giúp truy cập nhanh tài khoản Zalo của Công an quận, đơn vị này còn nghiên cứu xây dựng thêm biểu mẫu, mã QR và nhiều nội dung phù hợp thực tế trên địa bàn để số hóa công tác quản lý, giải quyết TTHC thiết yếu.

“Các thủ tục khi được công khai rõ ràng sẽ giúp người dân dễ chuẩn bị, hạn chế thời gian đi lại, bổ sung hồ sơ. Từ đó, chất lượng giải quyết TTHC cũng được nâng cao hơn”, đại diện đơn vị này nhấn mạnh.

Những buổi tập huấn, phổ biến về công nghệ mới giúp người dân hiểu đúng và sử dụng dễ dàng hơn.

Công an quận 12 là một trong những đơn vị tích cực truyền thông và giới thiệu mã QR đến đông đảo người dân trên địa bàn. Ngoài niêm yết mã QR tại trụ sở công an, cơ quan hành chính cấp quận, các đơn vị trực thuộc và công an phường cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến từng người dân, khu phố.

Kế từ khi áp dụng, Công an quận 12 đã ghi nhận phản hồi tích cực từ phía người dân. Việc tra cứu TTHC bằng mã QR là bước đệm trong cải cách hành chính để người dân trên địa bàn dần làm quen các hoạt động chuyển đổi số của quận sau này.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lợi ích của QR code, hướng dẫn người dân thực hiện tra cứu TTHC bằng mã QR thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, buổi tập huấn do đơn vị chuyên môn và phường tổ chức”, đại diện Công an quận 12 thông tin.