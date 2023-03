Công an phường có được thu bàn ghế, biển hiệu của hàng quán vỉa hè?

Theo luật sư, trưởng công an xã, phường có quyền thu giữ hoặc phân công cán bộ thu giữ tang vật vi phạm hành chính có giá trị không quá 5 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra đảm bảo trật tự địa bàn, công an cấp xã/phường có được quyền thu giữ bàn ghế, công cụ kinh doanh của các quán ăn lấn chiếm vỉa hè hay không?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Các Điều 35, 36 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định lòng lề đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Việc các hàng quán sử dụng lề đường, vỉa hè để kinh doanh là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách Nhà nước vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Như vậy, có thể hiểu tang vật vi phạm hành chính là đồ vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính. Đối với việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh, đây là hành vi vi phạm hành chính và tang vật vi phạm là bàn ghế, dụng cụ phục vụ cho việc kinh doanh.

Điều 39 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định chiến sĩ công an nhân dân và trạm trưởng, đội trưởng của những người đó được quyền áp dụng biện pháp cảnh cáo hoặc xử phạt hành chính theo hạn mức quy định với người vi phạm. Còn trưởng công an cấp xã, bên cạnh 2 biện pháp nêu trên còn có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không vượt quá 2 lần hạn mức xử phạt theo điều này, tức không quá 5 triệu đồng.

Đối chiếu các quy định này, có thể thấy chỉ trưởng công an xã/phường mới có thẩm quyền tịch thu tài sản của tổ chức vi phạm hành chính với điều kiện tang vật có giá trị không quá 5 triệu đồng. Trưởng công an cấp xã có thể phân công cán bộ dưới quyền thực hiện việc tịch thu nhưng người có thẩm quyền quyết định việc tịch thu này vẫn phải là trưởng công an cấp xã.

Việc thu giữ phải thực hiện đầy đủ quy trình theo Luật Xử lý vi phạm hành chính đó là lập biên bản và ra quyết định về việc thu giữ.