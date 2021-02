Công an phạt 3 người giả mạo văn bản của UBND tỉnh

Ba trường hợp làm giả, lan truyền văn bản UBND tỉnh Lâm Đồng cho học sinh nghỉ học bị xử phạt vi phạm hành chính.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người gồm B.V.N.H. và T.T.H. (cùng 15 tuổi, đều là học sinh lớp 9 tại huyện Lâm Hà) và N.L.Q.T. (18 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Theo đó, N.L.Q.T. bị xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng vì chia sẻ văn bản giả mạo trên trang Facebook cá nhân (có hàng nghìn lượt theo dõi).

Công an tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người làm giả, phát tán văn bản giả mạo. Ảnh: V.L.

Riêng T.T.H. và B.V.N.H. bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo bằng văn bản. Công an cũng đề nghị nhà trường có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của ngành giáo dục để răng đe chung 2 học sinh này.

Trước đó, các trường hợp trên đã lan truyền hình ảnh văn bản giả mạo UBND tỉnh Lâm Đồng có nội dung cho học sinh nghỉ học từ ngày 19/2.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định T.T.H. là người làm ra văn bản giả mạo, còn B.V.N.H. và N.L.Q.T. có hành vi chia sẻ, phát tán hình ảnh văn bản giả mạo trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.