Công an nói về vụ thi thể cụ bà 95 tuổi chôn trong vườn nhà

Khám nghiệm tử thi, công an chưa phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng đã lấy lời khai con trai của cụ bà.

Ngày 30/9, trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để làm rõ vụ thi thể bà K. (95 tuổi, mẹ ông Mão) được phát hiện bị chôn tại vườn nhà.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng không phát hiện tử thi có dấu hiệu của đánh, đâm hay chém. Bà K. tử vong có thể tử vong do tuổi cao, sức yếu.

"Qua giám định ban đầu chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để chắc chắn về nguyên nhân cái chết của cụ, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an", chỉ huy công an tỉnh cho biết.

Lãnh đạo công an tỉnh cho biết, tại cơ quan công an, ông Mão khai nhận do gia đình quá nghèo, nhà có 2 mẹ con chăm nhau nên khi mẹ mất đã đem mẹ chôn ở góc vườn.

"Hoàn cảnh gia đình ông ấy rất khổ. Trong 3-4 năm mà từ bố mất, vợ mất, chị vợ mất xong giờ đến mẹ mất. Ông ấy khai là do nhà nghèo quá, đám ma thì liên tục, không có tiền và không muốn phiền hàng xóm nên đem mẹ chôn ở góc vườn", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của ông Mão, vị này cho biết: "Nhà ông Mão hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà nghèo không có tiền nên ở trong ngôi nhà rất lụp xụp, toàn ăn cơm với muối. Con trai ông Mão thì đi làm xa, nhà có 2 mẹ con. Hàng xóm xung quanh nói ông ấy không có điều tiếng gì cả, cứ con chăm mẹ như vậy."

Trước đó, ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi, con trai ông Mão) về việc bà nội là Phạm Thị K. mất tích.

Ngày 26/9, công an xã mời ông Mão đến trụ sở khai thác thông tin, nhưng ông này nói không biết. Sau đó, khi đến nhà để thu thập thêm thông tin và tìm kiếm quanh nhà, công an phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên trồng cây chuối với dấu vết còn mới.

Sau khi bàn bạc với các thành viên gia đình, công an xã cùng gia đình thuê người đào ụ đất nghi vấn, qua đó phát hiện thi thể cụ K. được chôn bên dưới.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.