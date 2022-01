Công an Long An nói về việc điều tra vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An đang làm việc với các cơ quan chức năng để thống nhất các sai phạm của ông Lê Tùng Vân và cá nhân ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Long An họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Tại cuộc họp, đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết đơn vị này đang phối hợp các ngành chức năng đưa ra kết luận cuối cùng về sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đại tá Minh, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra chỉ mang yếu tố chủ quan. “Chúng tôi đang làm việc với VKSND và TAND tỉnh để thống nhất các sai phạm của ông Lê Tùng Vân và người liên quan”, vị đại tá nói.

Đại tá Văn Công Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: A.L.

Đại tá Văn Công Minh cho biết thời gian gần đây, Công an tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn, thư của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai phạm ở hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Phản ánh chủ yếu xoay quanh các hành vi có dấu hiệu trục lợi hình thức tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bốn bị can gồm ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây).

Trong số này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, còn bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.