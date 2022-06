Công an làm việc với 5 đối tượng đánh nữ công nhân ở Bình Dương

Công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có báo cáo chi tiết vụ việc nữ công nhân kiểm hàng (QC) bị đánh hội đồng trong video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nạn nhân là N.T.D (19 tuổi, quê Kiên Giang) làm QC cho Công ty giày Thông Thuận, khu công nghiệp Việt Hương, ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đối tượng kêu nhóm người đánh N. là N.T.T (36 tuổi, quê An Giang).

Sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời bị hại, N.TT. và 4 người khác lên công an làm việc.

N. bị nhóm người đánh.

Vụ đánh nhau do mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Khoảng 20h ngày 24/6, T. đi làm về thì xảy ra xô xát với N. và một công nhân tên Bi (chưa rõ lai lịch) tại đường số 6, khu C, khu công nghiệp Việt Hương. Lúc này, một số thanh niên là người thân của T. đến rước về, thì thấy sự việc nên xông vào đánh N. và Bi. Vụ ẩu đả khiến N. bị thương (chảy máu ở vùng trán). Sau đó, cả hai bên bỏ đi.

Do sự việc xảy ra tại địa bàn khu công nghiệp Việt Hương thuộc Đồn công an khu công nghiệp VSIP quản lý, Công an phường Thuận Giao đã giao về cho Đồn công an VSIP tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Liên đoàn lao động thành phố Thuận An cũng đã thăm hỏi sức khỏe N. và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tối 25/6, mạng xã hội chia sẻ video nữ QC bị đánh hội đồng khi nhắc nhở công nhân sửa hàng lỗi. Video được chia sẻ thu hút hàng nghìn bình luận bất bình với hành động của nhóm người trên và yêu cầu công an vào cuộc.

Một số bình luận cho rằng đối với các mặt hàng xuất khẩu, thì khâu kiểm hàng rất quan trọng, nếu hàng bị lỗi sẽ bị trả về. Do đó, người làm QC phải kỹ lưỡng và áp lực, cho nên việc nhắc nhở công nhân sửa hàng là việc bình thường.

Theo lời kể của N., trước đó có nhắc nhở một nữ công nhân sửa lại hàng bị lỗi. Thế nhưng, T. làm cùng chuyền với nữ công nhân bị nhắc nhở cho rằng N. cố tình làm khó nên cả hai có lời qua tiếng lại. Sau khi tan ca, N. bị nhóm người của T. lôi kéo và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, được đưa đi bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận vùng đầu nạn nhân bị chấn thương và phải khâu 7 mũi ở trán. Hiện N. tạm nghỉ làm để hồi phục sức khỏe.