Công an khám xét Tịnh thất Bồng Lai

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã thực hiện khám xét Tịnh thất Bồng Lai để tiếp tục làm rõ thêm một số tội danh những người sống nơi này.

Ngày 7/2, đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đã tiếp tục khám xét Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) để làm rõ thêm một số tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người sống nơi đây.

Theo ông Minh, ngoài tội danh Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì thời gian qua công an tỉnh nhận thêm những đơn tố giác Tịnh thất Bồng Lai về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Loạn luân.

Một phần căn nhà ở Tịnh thất Bồng Lai đang xây dang dở. Ảnh: An Huy.

“Chúng tôi cũng đã nhận những tố cáo này và tiếp tục xác minh, điều tra”, đại tá Minh nói.

Việc khám xét Tịnh thất Bồng Lai được thực hiện từ 8h đến 16h30 cùng ngày.

Như Zing đã đưa tin, ngày 25/2, VKSND huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai lên Công an tỉnh Long An để điều tra.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 người sống ở Tịnh thất Bồng Lai về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Bốn bị can gồm ông Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây).

Trong số này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, còn bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.