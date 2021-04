Công an kết luận vụ nam sinh nhỏ chất lạ vào miệng bạn

Công an ở Cần Thơ xác định không có ma túy trong dung dịch được nam sinh lớp 10 nhỏ vào miệng bạn cùng lớp ở quận Ninh Kiều.

Sáng 4/4, lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết đã xác định được chất lạ do nam sinh lớp 10, trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, nhỏ vào miệng bạn. Đó là dung dịch được sử dụng để hút thuốc lá điện tử.

“Trong dung dịch này không có chất ma túy. Các em liên quan còn nhỏ, đang đi học nên chúng tôi giao cho nhà trường và gia đình giáo dục”, vị lãnh đạo Công an Ninh Kiều nói.

Lọ dung dịch dùng để hút thuốc lá điện tử được nam sinh lơp 10 ở Cần Thơ nhỏ vào miệng bạn. Ảnh: Nhật Tân.

15h ngày 22/3, khi học sinh T.H.L. (lớp 10, trường THPT An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang ngồi trong lớp, 2 người đi đến và nói “có cái này cho uống”.

L. lắc đầu từ chối nhưng bị 2 bạn nam kéo vào nhà vệ sinh. Ba học sinh khác cũng chạy theo tham gia khống chế nạn nhân.

“Em cố gắng bám tay vào vách tường nhưng không thoát được các bạn. Tại nhà vệ sinh, một bạn kẹp 2 tay em lại. Khi em đang nói chuyện, một bạn khác đổ thuốc vào miệng”, L. kể.

Thấy nam sinh phun chất lạ ra ngoài, người cầm lọ thủy tinh tiếp tục nhỏ chất lỏng vào miệng nạn nhân. Khoảng nửa giờ sau, em L. bị chóng mặt, nôn ói.

Ông Duy Minh Trí, Hiệu trưởng trường THPT An Khánh, cho biết nhà trường đã làm việc với phụ huynh của 5 học sinh tham gia vụ nhỏ thuốc vào miệng bạn, thống nhất giao cho gia đình quản lý, giáo dục tại nhà.

Phía nhà trường cũng cho các em nghỉ học để ổn định tâm lý và đã đi học trở lại.

Theo lãnh đạo trường, để xảy ra sự việc, nhà trường nhận trách nhiệm thiếu sót. Sắp tới, trường sẽ có biện pháp quản lý tốt hơn thông qua đoàn trường và hệ thống camera giám sát.