Công an Hải Dương thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua Zalo

Công an tỉnh Hải Dương liên tục gửi thông báo qua Zalo nhằm vận động người dân khai báo y tế trực tuyến, cập nhật công tác truy vết, tình hình phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 16/2, Hải Dương chính thức thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Vì vậy, các công tác khai báo y tế, truyền thông phòng chống dịch đều được tỉnh ứng dụng công nghệ để phù hợp hơn với diễn biến mới.

Theo đó, từ ngày 16/2, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng thiết lập trang Zalo “Công an tỉnh Hải Dương” để cung cấp nguồn thông tin xác thực và chính thống về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công nghệ khai báo y tế trực tuyến cũng được tích hợp sẵn trên Zalo, giúp người dân có thể thực hiện khai báo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đáng kể, hạn chế việc tập trung đông người, giảm rủi ro lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho mọi người trong thời gian giãn cách xã hội.

Giao diện khai báo y tế trên Zalo.

Theo các cơ quan chức năng, việc ứng dụng công nghệ phục vụ công tác truy vết các ca nhiễm Covid-19 chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều người dân sử dụng và có số liệu ghi nhận.

Hiểu rõ được tính cấp thiết, Công an tỉnh Hải Dương liên tục gửi thông báo qua Zalo nhằm tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện khai báo y tế trực tuyến. Điều này sẽ giúp lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng, truy vết được F1, F2 kịp thời, thu hẹp phạm vi phong tỏa, cách ly, giảm hiện tượng cách ly nhầm hoặc cách ly diện rộng, hạn chế được việc phát tán và lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân nhấn "Quan tâm" để cập nhật thông báo về tình hình dịch bệnh.

Để có thể theo dõi thông tin thường xuyên và nhanh chóng, người dân cũng được khuyến khích nhấn “Quan tâm” Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương, bằng cách nhập “Công an tỉnh Hải Dương” trên ô tìm kiếm hoặc quét mã QR phía trên và nhấn nút “Quan tâm”.