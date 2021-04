Công an Hà Nội lập tổ kiểm tra bí mật về vi phạm khi làm thẻ CCCD

Công an Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực khi cấp căn cước công dân. Cơ quan chức năng sẽ lập tổ kiểm tra công khai lẫn bí mật để phát hiện vi phạm.

Công an TP Hà Nội vừa có văn bản gửi tất cả lực lượng làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sát sao kiểm tra, đôn đốc công việc và chấn chỉnh kịp thời mọi biểu hiện tiêu cực.

Công an thành phố đã lập các tổ kiểm tra công khai lẫn bí mật để động viên tinh thần làm việc của cán bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm, không để ảnh hưởng xấu đến “chiến dịch” cấp thẻ căn cước.

Động thái trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận thông tin phản ánh của cơ quan báo chí về tình trạng thu lệ phí sai quy định và một số biểu hiện tiêu cực khi cấp CCCD tại một số địa phương.

Người phụ nữ ở Hải Phòng đưa 200.000 đồng khi đóng lệ phí làm thẻ căn cước. Ảnh cắt từ clip.

Công an Hà Nội cũng cho biết từ ngày 1/1 đến nay, thành phố hoàn thành thủ tục cấp hơn 2 triệu hồ sơ CCCD mẫu mới. Ngoài ra, trên 120.000 người dân ở thành phố đã nhận được thẻ căn cước gắn chip.

Địa phương này đặt mục tiêu đến ngày 5/6 sẽ cấp khoảng 6 triệu CCCD. Để làm được điều đó, cảnh sát quản lý hành chính tiếp tục duy trì 3 ca làm việc mỗi ngày, khung giờ 7h30 - 22h30 ở tất cả các ngày trong tuần.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay ngoài sự nỗ lực của cảnh sát, nhiều lý do khách quan xuất hiện như thu nhận dấu vân tay chậm do lỗi phần mềm, lỗi mạng, máy móc trục trặc hay sự cố mất điện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phấn đấu đạt chỉ tiêu.

Trước đó, Zing có bài viết Người Hải Phòng nộp 100.000 đồng để làm căn cước gắn chip, phản ánh việc người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, phải đóng mức lệ phí này khi đổi giấy tờ tùy thân cũ sang thẻ căn cước gắn chip.

Công an Hải Phòng đã phản hồi rằng ngày 4/4, ba công dân đến trụ sở UBND xã Tiên Minh để làm thủ tục cấp CCCD. Khi làm xong, một phụ nữ nộp cho cán bộ công an xã 200.000 đồng và đề nghị cấp biên lai nhưng không được đáp ứng.

Kết quả xác minh cho thấy viên công an xã bán chuyên trách đã thu tiền sai quy định của hơn 10 người với số tiền 100.000 đồng mỗi cá nhân. Sau đó, công an xã chủ động hoàn trả tiền và xin lỗi người dân. Chính quyền nơi đây đã đình chỉ 15 ngày đối với 2 công an viên liên quan sự việc để làm rõ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội, lệ phí khi cấp đổi CCCD gắn chip được quy định tại các thông tư số 59/2019 và số 112/2020 của Bộ Tài chính.

Còn Thông tư 07/2016 của Bộ Công an nêu khi hoàn thành thủ tục làm CCCD, người dân có thể nhận thẻ căn cước tại nơi cấp hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát. Nếu đăng ký qua bưu điện, công dân đóng thêm chi phí chuyển phát.

“Mức phí tùy khoảng cách địa lý đến địa phương nơi công dân đăng ký nhận thẻ. Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện phải viết giấy hẹn cho người dân”, luật sư cho hay.