Công an Hà Nội hướng dẫn phòng cháy cho quán karaoke

Công an Hà Nội hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn sau khi phát hiện còn nhiều vi phạm tồn tại.

Nhiều quán karaoke ở Hà Nội buộc phải đóng cửa gần nửa năm qua. Ảnh: Tuấn Anh.

Công an TP Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá các điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở còn vi phạm liên quan giao thông; nguồn nước; bậc chịu lửa; khoảng cách phòng cháy, chữa cháy; lối thoát nạn; ngăn cháy lan...

Để đảm bảo an toàn, Công an TP hướng dẫn các cơ sở kinh doanh karaoke nhiều quy định an toàn phòng cháy, đặc biệt phải bảo đảm khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa các hạng mục trong cơ sở và các công trình xung quanh, đường ranh giới khu đất.

Trường hợp không bảo đảm về khoảng cách phải có giải pháp đối với bề mặt tường ngoài, mặt tiếp giáp phù hợp theo quy định. Nếu cần thay đổi, cải tạo, phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Bên cạnh đó, vật liệu trang trí nội thất, vật liệu cách âm, cách nhiệt trên tường, vách ngăn và trần treo của đường thoát nạn, lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn, các gian phòng tập trung đông người phải được sử dụng bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy.

Các tầng nhà trong công trình kinh doanh karaoke phải có ít nhất 2 lối thoát nạn. Gian phòng có trên 15 người phải mở cửa từ trong ra ngoài theo chiều thoát nạn. Công trình phải được trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật liên quan.

Các cơ sở kinh doanh karaoke tốn hàng trăm, hàng tỷ đồng mỗi lần để sửa lại hệ thống phòng hát, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: T.T.

Công an Hà Nội sẽ phân loại những tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và đối thoại đối với chủ cơ sở của từng nhóm công trình để hướng dẫn, giải đáp quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy để doanh nghiệp khắc phục, sớm đưa công trình hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 16/2, tại trụ sở Công an thành phố, đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tích cực lắng nghe ý kiến phản ánh của các cơ sở; nhanh chóng rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp cụ thể để các cơ sở có thể tháo gỡ, khắc phục được tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị được giao hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để được phép đưa công trình vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hiện, Hà Nội có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 cơ sở không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

