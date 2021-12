Công an Hà Nội có tân Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm thượng tá Chu An Thanh làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội.

Ngày 21/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Công an đối với 10 cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện. Trong số tân chỉ huy cấp phòng dịp này, thượng tá Chu An Thanh, Trưởng công an huyện Thanh Oai, được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), thay cho ông Phùng Anh Lê (bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố cuối tháng 9 do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp). Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng công an huyện Thanh Trì, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02). Người tiền nhiệm của ông Hùng là đại tá Nguyễn Bình giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Hà Nội. Cùng ngày, Công an Hà Nội đã công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân chỉ huy các đơn vị trên, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, nhấn mạnh việc định kỳ chuyển đổi công tác cán bộ nhằm nhiều mục đích, trong đó có tiêu chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm trong công tác công an. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nhâm Dần 2022; hoàn thành dự án cấp căn cước công dân...