Công an Đồng Nai vào cuộc vụ tố lừa bán lan đột biến gần nửa tỷ

Ngày 23/4, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cho biết đang xác minh điều tra nghi án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán lan đột biến.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân là một cặp vợ chồng ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã bị lừa với số tiền gần nửa tỷ đồng vì đã mua một cây lan đột biến. Nhưng sau đó cây lan đang chết mòn, chủ vườn thì bỏ trốn.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom tiếp nhận tin báo tố cáo lừa đảo, xảy ra tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Thông qua mạng xã hội, vợ chồng anh V. và chị H. (ngụ tại TPHCM) biết được thông tin một người tên B.V.D. (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xã Lạc Dương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), là chủ vườn lan Bình Minh ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom chuyên kinh doanh cây giống hoa lan nên đã đặt mua giống cây hoa lan với tên gọi “Bạch Tuyết”.

Ngày 4/3, vợ chồng anh V. đến cửa hàng của B.V.D. xem và mua một cây hoa lan giống với giá 466 triệu đồng. Nhưng sau khi mua lan mang về chăm sóc được vài ngày thì cây lan có biểu hiện bị chết nên chị H. chụp ảnh tình trạng cây và gọi điện thoại thông báo cho B.V.D. biết.

Sau đó, chủ vườn B.V.D. hẹn hai vợ chồng anh V. mang lan đến cửa hàng để bảo hành và chăm sóc cây.

Đến ngày 8/3, khi đến cửa hàng của B.V.D. tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom thì vợ chồng anh V. tá hỏa khi phát hiện tiệm đã đóng cửa, D. đã trả mặt bằng và rời khỏi địa phương. Biết mình bị lừa, ngày 4/4, vợ chồng anh V. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc như trên với hy vọng lấy lại được số tiền đầu tư mua lan đột biến gần nửa tỷ đồng.

Mê lan đột biến, nguy cơ vỡ nợ từ các “nhà đầu tư”. Ảnh minh hoạ.

Vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng liên quan để làm rõ. Công an huyện Trảng Bom cũng có nội dung tuyên truyền, khuyến cáo người dân cẩn thận, phòng ngừa để không bị rơi vào bẫy lừa mua bán lan đột biến.

Công an huyện Trảng Bom cho biết, việc mua bán, chuyển nhượng lan đột biến đang có xu hướng tạo thành trào lưu, nhiều người nhìn từ bên ngoài tưởng việc kinh doanh này dễ kiếm lời nên bất chấp rủi ro, vay mượn ngân hàng, cầm cố tài sản để đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hoạt động liên quan đến việc mua bán lan đột biến đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, bởi giá trị của các cây lan đột biến được định giá tự do, không có căn cứ, do đó dễ dẫn đến tình trạng thổi giá lan, phát sinh lừa đảo, tranh chấp sau sàn giao dịch.

Trước thực trạng trên, Công an huyện Trảng Bom đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, mặt hàng trước khi mua; chủ động phòng, tránh các thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán lan đột biến nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo.

Thời gian qua, tình trạng mua bán, trao đổi lan đột biến diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư.

Các giao dịch, mua bán lan đột biến diễn ra công khai, phô trương và được quảng cáo rộng rãi với mức lợi nhuận không tưởng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên việc mua bán, chuyển nhượng lan đột biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.