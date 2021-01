Công an điều tra vụ rơi vận thăng làm 3 người chết

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã niêm phong vận thăng để làm rõ nguyên nhân sự cố khiến 3 người chết, 8 công nhân khác bị thương.

Sáng 4/1, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết công an và VKSND tỉnh này đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ vận thăng rơi làm 3 người chết, 8 người bị thương tại công trường trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An.

Chiếc vận thăng gặp sự cố. Ảnh: P.T.

Sự việc xảy ra khoảng 13h30 ngày 2/1 khi 11 công nhân đang di chuyển bằng vận thăng.

Sau đó, 3 nạn nhân được đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, một người không qua khỏi. Hai công nhân còn lại được tiên lượng xấu rồi tử vong sau khi gia đình xin đưa về nhà.

Bệnh viện 115 Nghệ An đang điều trị cho 6 bệnh nhân khác trong vụ tai nạn lao động này. Hai nạn nhân còn lại được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Họ bị đa chấn thương, gãy chân, tay và cột sống. Những người này đã và đang được mổ cấp cứu để xử lý vết thương.

Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An. Ảnh: P.T.

Công trình trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An nằm ở đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh. Theo thiết kế, tòa nhà có 9 tầng nổi, một tầng hầm với diện tích xây dựng 965 m2.

Chủ đầu tư là Sở Tài chính Nghệ An, nhà thầu là Công ty cổ phần thi công cơ giới và lắp ráp 171. Tư vấn giám sát là Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nghệ An.