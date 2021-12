Công an điều tra vụ cô gái bị cắt tóc ở shop quần áo

Trong shop quần áo, cô gái trẻ quỳ gối khóc xin được tha thứ. Hai người phụ nữ không chấp nhận, cầm kéo cắt tóc và áo ngực của đối phương.

Ngày 3/12, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô gái quỳ khóc lóc, van xin ở một cửa hàng quần áo. Cô gái liên tục gào khóc, 2 tay ghì chặt mũ bảo hiểm trên đầu và van xin: “Chị ơi, em biết lỗi rồi. Cháu biết lỗi rồi, tha thứ cho cháu…”

Người phụ nữ cầm kéo cắt tóc của cô gái. Ảnh cắt từ clip trên Facebook.

Theo hình ảnh ghi lại, 2 người phụ nữ không buông tha. Sau khi đá vào đầu, đã tháo mũ bảo hiểm, dùng kéo cắt áo ngực và tóc của cô gái.

Cuối clip, một người đàn ông vén tóc, yêu cầu cô gái “ngẩng mặt lên để xem”.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách xử lý của 2 người phụ nữ.

Theo lời thoại trong video và một số bình luận trên mạng xã hội, sự việc xảy ra sau khi cô gái lấy trộm một chân váy. Khi bị phát hiện, cô gái khóc lóc van xin nhưng chủ shop trên phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, không chấp nhận.

Tối 3/12, trao đổi với Zing, chỉ huy Công an phường Lam Sơn cho biết ngành chức năng đã tiếp nhận tin báo về vụ việc. Công an TP Thanh Hóa phối hợp với công an phường đã đến shop quần áo xác minh.

Đơn vị chức năng đang tiến hành các thủ tục xác minh theo quy định.