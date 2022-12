Công an Bình Dương lý giải việc 'chi 469 tỷ lắp 421 camera'

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho rằng kinh phí 469 tỷ đồng dành cho đề án lắp đặt camera gồm nhiều hạng mục, nếu tính phí lắp đặt mỗi camera hơn một tỷ đồng là chưa chuẩn xác.

Ngày 7/12, thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về đề án lắp 421 camera với tổng kinh phí đầu tư 469 tỷ đồng tại 205 vị trí.

Thượng tá Thân khẳng định nếu tính chi phí lắp đặt mỗi camera hơn một tỷ đồng là chưa chuẩn xác, vì đây là cả hệ thống. Hơn nữa, đây không phải là camera như hộ gia đình.

"Những 'mắt thần' này có chất lượng cao, khi zoom vào có thể nhận diện được hình ảnh chuẩn xác, phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm ", thượng tá Thân nói.

Ngoài lắp đặt camera, đề án còn nhiều hạng mục như cải tạo, xây dựng trung tâm điều hành, xây dựng trụ sở, cột đặt camera.

Đại diện Công an tỉnh cho biết hệ thống camera sẽ giúp giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự và giám sát cháy trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều tính năng vượt trội, hệ thống này có thể đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe, đo tốc độ phương tiện trên đường, cảnh báo hoặc thông báo vị trí xảy ra cháy nổ chính xác, dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương vừa trả lời báo chí ngày 7/12. Ảnh: Anh Nhàn.

Theo Chủ tịch UBND Bình Dương Võ Văn Minh, tiến độ thực hiện Đề án lắp đặt camera là một trong những nhiệm vụ được chính quyền địa phương rất quan tâm.

Hiện 7 địa phương là TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TX Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, TX Tân Uyên, huyện Bàu Bàng đã ban hành kế hoạch triển khai lắp camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước mắt, Bình Dương thống nhất chọn tuyến quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Bến Cát thí điểm lắp đặt hệ thống camera theo mô hình này. Dự kiến, hệ thống gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại 3 giao lộ thuộc tuyến đường quốc lộ 13 - một trong điểm phức tạp nhất về giao thông của địa phương tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng bố trí 40 camera, bao gồm: 28 camera giám sát giao thông, an ninh trật tự tại 7 giao lộ, 8 camera đo đếm lưu lượng giao thông tại 4 giao lộ trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, nơi có lượng phương tiện lưu thông đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, 2 camera giám sát vi phạm đèn tín hiệu giao thông và camera giám sát vi phạm tốc độ cũng được lắp tại 2 điểm dốc Gò Mỹ và ĐT741.