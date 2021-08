Công an An Giang khởi tố 4 bị can vận chuyển gần nửa triệu USD

Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm vụ vận chuyển gần nửa triệu USD.

Chiều 6/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố 4 bị can, gồm: Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ở huyện An Phú) để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

4 bị can nêu trên đều liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, thường gọi là Mười Tường) cầm đầu.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 4 bị can nêu trên.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: Công an An Giang.

Các bị can Sang, Lê, Linh và Minh khai nhận ngày 24/6/2020, họ đã vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam. Thời điểm đó, nhóm bị can chạy xuồng máy trên kênh Trắc Ri thuộc phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, bị lực lượng Biên phòng An Giang phát hiện.

Nhóm này đã bỏ lại xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD , sau đó tẩu thoát về phía biên giới.

Cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sau đó chuyển vụ án cho Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Linh, Minh, Lê và Sang (từ trái qua). Ảnh: Công an An Giang.

Như Zing đã thông tin ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, nhà chức trách xác định Mười Tường là người cầm cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau 8 tháng lẩn trốn, cuối tháng 7/2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. 7 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đã khám xét 16 địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD , hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan.

Từ lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD, liên quan đến dường dây do Mười Tường cầm đầu.

Hơn 10 năm trước, Mười Tường bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp liên quan đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

TAND TP.HCM sau đó đã tuyên phạt bà ta 6 năm tù về tội Buôn lậu. Mãn hạn tù, bà ta quay về An Giang sinh sống.