Concert của BTS khiến khách sạn tại Busan tăng giá 30 lần

Người hâm mộ BTS gửi khiếu nại đến chính quyền thành phố Busan vì bất bình với việc giá khách sạn tăng nhanh đột ngột.

Các khách sạn và dịch vụ chỗ ở tại Busan bị lên án do tự ý hủy đặt phòng của khách và tính phí cao gấp 10 lần vào thời điểm concert của BTS được tổ chức.

Công ty quản lý Big Hit Music thông báo concert BTS Yet to Come in Busan sẽ diễn ra tại một địa điểm hòa nhạc đặc biệt phía đông bắc quận Gijang. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên có đủ 7 thành viên kể từ khi nhóm tổ chức concert ở Seoul vào tháng 3.

Concert của BTS dự kiến tổ chức vào tháng 10. Ảnh: The Korea Herald.

Ước tính tối thiểu 110.000 người sẽ đến Busan xem concert của BTS. Sân khấu được dựng tại một bãi đất trống cách sân bay Gimhae 38 km, cách ga Busan 38 km và cách ga Ulsan 51 km.

Việc địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở xa đã làm tăng nhu cầu về chỗ ở. Những người muốn tham dự concert có thể sẽ phải nghỉ một đêm trước hoặc sau sự kiện, song giá phòng trọ đã tăng nhanh đột ngột.

Một người dùng internet cho biết các dịch vụ chỗ ở gần concert đang thu phí từ 5 triệu won đến 10 triệu won cho 2 đêm lưu trú trong ngày diễn ra chương trình của BTS. Mức giá này tăng gấp 20 đến 30 lần giá phòng trung bình của các khách sạn vào tháng 9 - thường có giá 300.000 won cho 2 đêm.

Một nhà nghỉ cách địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc 10 km có giá 615.000 won cho một đêm, tăng gấp 10 lần tiền phòng trung bình.

Một phòng đôi cao cấp tại khách sạn 3 sao ở Haeundae, cách địa điểm tổ chức concert 20 km, có giá hơn 3 triệu won - vào đêm concert. Trong kỳ nghỉ lễ Chuseok vào tháng 9, giá phòng tương tự là 110.000 won.

Nhằm tránh chi phí ăn ở tốn kém, một số người hâm mộ BTS gợi ý lựa chọn ở các thành phố lân cận như Ulsan và Changwon - nơi các khách sạn không tăng giá. Một số đề xuất thuê xe buýt du lịch để di chuyển từ Seoul hoặc Incheon tới địa điểm tổ chức concert.

Những người khác đã gửi đơn khiếu nại lên Chính quyền thành phố Busan và Ủy ban Thương mại Công bằng về mức giá quá cao. Chính quyền thành phố Busan cho biết họ sẽ xem xét và hướng dẫn ngành công nghiệp lưu trú trong khu vực để loại bỏ các chi phí lưu trú quá cao.