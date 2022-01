Con trai sát hại mẹ trong đêm

Bị mẹ la mắng vì lười lao động, Chau Đươnl dùng kéo sát hại đấng sinh thành.

Ngày 27/1, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên) để điều tra hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Chau Đươnl không có nghề nghiệp ổn định. Thời gian gần đây, thanh niên này lười lao động, thường tụ tập ăn chơi với bạn bè nên bị bà Nèang Béch (43 tuổi, mẹ Đươnl) la mắng.

Chau Đươnl. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 25/1, Đươnl và mẹ cãi nhau. Đến 23h cùng ngày, Chau Đươnl cầm kéo đến nơi mẹ ngủ rồi đâm nhiều nhát vào người bà Béch khiến nạn nhân tử vong.

Rạng sáng 26/1, Công an xã An Cư bắt giữ Chau Đươnl và chuyển cho cơ quan điều tra cấp trên thụ lý.