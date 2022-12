Con trai Lý An tái hiện cuộc đời Lý Tiểu Long trên màn ảnh

Lý An - đạo diễn từng đoạt giải Oscar với "Life of Pi" và "Brokeback Mountain" - sẽ đạo diễn bộ phim về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Con trai Lý An đóng vai Lý Tiểu Long trong phim mới.

Con trai của Lý An, Lý Thuần, sẽ hóa thân thành Lý Tiểu Long trong bộ phim tiểu sử về huyền thoại võ thuật, Variety đưa tin ngày 30/11. Tác phẩm được chấp bút bởi nhóm biên kịch Jean Castelli, Alex Law, Mabel Cheung và Wells Tower. Dan Futterman chịu trách nhiệm chuyển thể kịch bản.

"Lý Tiểu Long đã giới thiệu võ thuật Trung Quốc với thế giới, là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Ông ấy là nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu có công cách mạng hóa cả võ thuật và điện ảnh hành động", đạo diễn Lý An phát biểu.

Với những di sản tuyệt vời Lý Tiểu Long để lại, Lý An được thôi thúc phải kể câu chuyện về con người độc đáo, xuất sắc, luôn khao khát được công nhận này. Vị đạo diễn bày tỏ ngưỡng mộ huyền thoại võ thuật: "Anh ấy đã làm việc không mệt mỏi và biến những giấc mơ tưởng như không thể thành hiện thực".

Lý Thuần được kỳ vọng làm nên chuyện với vai diễn Lý Tiểu Long. Ảnh: JoBlo.

Theo nguồn tin, Lawrence Grey, Lý Hương Ngưng (con gái Lý Tiểu Long), Lý An, Ben Everard và Brian Bell sẽ là các nhà sản xuất của phim. Elizabeth Gabler và Marisa Paiva giữ vai trò giám sát dự án. Tác phẩm hiện chưa có tên chính thức là sự tái hợp của Lý An, Elizabeth Gabler và Chủ tịch Sony Pictures Tom Rothman sau tác phẩm ăn khách Life of Pi (2012).

"Phim về Lý Tiểu Long là dự án tâm huyết lâu năm của Lý An. Tác phẩm sẽ cho khán giả thấy câu chuyện xúc động, sâu sắc khi mô tả những chiến thắng và xung động của một trong những anh hùng hành động ngoài đời thực", Gabler chia sẻ.

Lý Tiểu Long qua đời năm 1973 ở tuổi 32, đã trải nghiệm thời gian ngắn tại kinh đô điện ảnh Hollywood với tư cách diễn viên, đạo diễn và chuyên gia võ thuật. Các phim của ông như Tinh võ môn, Long tranh hổ đấu và Mãnh long quá giang đã giúp võ thuật Trung Quốc nổi tiếng toàn cầu vào cuối những năm 1960, đầu 1970.

Lý Thuần đóng vai này ở tuổi 32 và được người cha nổi tiếng đặt nhiều kỳ vọng. Bắt đầu đóng những vai lớn vào năm 2011, Lý Thuần để lại ấn tượng trong tác phẩm Billy Lynn's Long Halftime Walk và The Hangover Part II. Gần đây nhất, anh thủ vai chính trong phim hài lãng mạn Stand By Me.