Con trai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Giám đốc Công an Lâm Đồng được điều động làm Giám đốc Công an Nam Định

0 1

Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thay đại tá Phạm Văn Long.