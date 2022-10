Con trai cầm dao đâm cha trọng thương

Sau khi uống rượu, Linh cầm dao đâm cha bị thương. Nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 32%.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (20 tuổi, ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, tối 18/8, sau khi uống rượu, Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt với cha ruột là ông Nguyễn Thanh Tín.

Linh cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị cha mắng chửi và dọa đuổi ra khỏi nhà. Linh sau đó cầm dao vào nhà tìm cha.

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ông Tín nghe tiếng động nên bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy con trai. “Giờ này khuya quá, mày đi tìm gì vậy”, ông Tín hỏi con trai.

Linh bất ngờ cầm dao đâm vào bụng cha. Gây án xong, Linh ném hung khí và lấy xe máy bỏ đi. Ông Tín được người nhà đưa đi cấp cứu, với tỷ lệ thương tích 32%.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Linh.