Con tàu chắn ngang kênh đào Suez có thể thoát nạn sớm hơn dự kiến

Các nỗ lực “giải cứu” con tàu khổng lồ Ever Given đang mắc cạn, chắn ngang kênh đào Suez đã có tiến triển đáng kể vào tối 26/3 (giờ Ai Cập). Con tàu có thể nổi trở lại ngày 27/3.

Các máy đào làm việc đến tối muộn 26/3, để đào khoảng chục nghìn m3 cát xung quanh mũi tàu Ever Given.

Các nỗ lực đào cát mới để giải cứu con tàu đang “diễn ra tốt đẹp”, một người biết về việc này nói với Wall Street Journal. “Chúng ta có thể làm con tàu di chuyển sớm hơn dự kiến”.

Tín hiệu khả quan khép lại một ngày 26/3 đã có các dự báo khác nhau. Công ty vận hành con tàu, Evergreen Group của Đài Loan, nói có thể mất 2-3 ngày nữa để đào cát và bùn ở gần bờ kênh Suez mà mũi tàu đã “cắm” vào. Đại diện công ty sở hữu con tàu Imabari Shipbuilding Co. họp báo ở Nhật Bản lại nói đang hy vọng đưa được mũi tàu ra khỏi cát trong ngày 27/3.

Nhân viên giải cứu phải đào cát và bùn ở gần bờ kênh Suez mà mũi tàu đã “cắm” vào. Ảnh: AFP.

Một người biết về chiến dịch “giải cứu” cho biết đã có thêm máy đào được điều tới, và các nhân viên có kế hoạch rút xăng và nước dằn để làm con tàu nhẹ hơn. Nước dằn (ballast water) là nước được bơm lên tàu để tạo sự cân bằng cho con tàu trên biển.

“Đây là quá trình khó khăn. Mũi tàu vẫn cắm vào bờ tường của kênh và có thể có hư hại về cấu trúc” người này nói với Wall Street Journal. “Nếu bạn cố kéo con tàu ra, tình hình có thể tệ đi, và dầu có thể rò rỉ. Đây là nơi tệ nhất của con kênh để một con tàu lớn như vậy bị mắc kẹt”.

Tàu Ever Given đang chắn ngang kênh đào Suez, tuyến vận tải “huyết mạch” của thương mại toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Con kênh dài gần 200 km nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải, chiếm tổng cộng 13% lưu lượng hàng hóa đi bằng đường biển trên toàn cầu, chiếm 10% lưu lượng dầu vận chuyển đường biển.

Tình trạng tắc nghẽn ở kênh Suez được dự báo sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng ở châu Âu và châu Á, nhưng cũng sẽ tác động cộng dồn tới hàng hóa, sản xuất ở Mỹ.

Từ trước vụ việc này, nhu cầu vận chuyển hàng qua container đã tăng vọt ở Mỹ vào cuối năm ngoái, đầu năm nay. Tại các cảng container ở bờ Tây nước Mỹ, đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn, “xếp hàng chờ” đối với hàng hóa, dù đây là giai đoạn thấp điểm trong năm đối với vận tải đường biển.

Các cảng ở châu Âu đang chuẩn bị cho khả năng tắc nghẽn, một khi các tàu lưu thông trở lại và về đến cảng. Thời gian chờ ở các cảng “cửa ngõ” vào châu Âu như Rotterdam, Hà Lan hay Antwerp, Bỉ có thể kéo dài đáng kể, theo các nhà phân tích.

Hình minh họa cách mà con tàu làm gián đoạn hoàn toàn việc lưu thông trên kênh đào Suez. Đồ họa: Guardian.

Số tàu phải dừng chờ ở hai đầu kênh đào Suez, trước và sau nơi con tàu Ever Given mắc kẹt, đã tăng lên 237 ngày 26/3 so với 156 ngày trước đó, Wall Street Journal dẫn thông tin từ công ty dịch vụ vận tải Leth Agencies.

Một số chủ tàu và công ty vận hành tàu phải cân nhắc lựa chọn còn lại cho các tàu hàng di chuyển giữa châu Á và châu Âu là vòng qua mũi Hảo vọng ở phía nam châu Phi, nhưng con đường đó sẽ mất thêm một cho tới vài tuần, và thêm hàng chục nghìn USD vào chi phí chuyến đi, theo Wall Street Journal.