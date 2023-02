Cú lội ngược dòng của Elon Musk

Bất chấp lo ngại CEO Elon Musk bận điều hành Twitter, Tesla đang trở lại mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong số các nhà sản xuất ôtô đứng đầu.

Tesla đang trở lại mạnh mẽ trong năm 2023. Ảnh: Reuters.

Nửa cuối năm 2022 không phải là quãng thời gian suôn sẻ đối với Tesla khi công ty sản xuất xe điện do tỷ phú Elon Musk điều hành đã mất đến 65% giá trị cổ phiếu. Tại thị trường Trung Quốc, việc sản xuất ôtô đã bị hạn chế và giá xe giảm đáng kể. Còn ở Mỹ, hãng đã phải đưa ra ưu đãi giảm tới 3.750 USD cho mỗi chiếc để kích cầu.

Tuy vậy, đầu năm 2023, Tesla đã gặp một số tín hiệu tốt, khi giá cổ phiếu tăng 11% vào ngày 27/1 và đóng cửa ở mức 177,88 USD . CEO Elon Musk cho biết công ty có thể sản xuất 2 triệu xe điện trong năm 2023.

Những con số ấn tượng

Trong suốt 6 tháng khó khăn vừa qua, cụm từ “Tesla thất bại” tràn ngập trên các mạng xã hội. Người dùng Internet liên tục chỉ trích những thiếu sót của hãng xe điện về văn hóa làm việc, tình hình kinh doanh, an toàn lao động và đặc biệt là vị CEO gây tranh cãi Elon Musk.

“Khi nói đến Tesla, những lời chỉ trích như vậy chỉ là sự soi mói. Không có nhà sản xuất ôtô nào khác có thể sánh được với hiệu suất của Tesla”, Matthew Winkler, nhà đồng sáng lập Bloomberg nhận định.

Với vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 659 tỷ USD vào hôm 17/2, Tesla hiện có giá trị hơn Toyota Motor Co., Mercedes- Benz Group AG, Volkswagen AG, BMW AG, General Motors Co., Stellantis NV và Ford Motor Co. cộng lại.

CEO Elon Musk, nhảy múa trên sân khấu trong một sự kiện giao xe Model 3 do Tesla sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Những người chỉ trích có xu hướng nghĩ rằng việc Musk vướng vào Twitter sẽ gây tổn hại cho Tesla, kết quả lại chứng minh điều ngược lại. Hãng xe điện đang biến mỗi 100 USD doanh thu thành 26 USD lợi nhuận tính sau chi phí sản xuất. Đây là tỷ suất lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty bắt đầu bán hơn 50.000 ôtô mỗi năm vào năm 2015.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tỷ suất lợi nhuận của Tesla đang đứng đầu trong số 10 nhà sản xuất ôtô lớn nhất. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn khi hãng có thể đầu tư nhiều tiền hơn vào việc cải tiến ôtô và phát triển sản phẩm mới so với các công ty cùng ngành.

Đi lên từ “đáy sâu”

Sau khi giảm khoảng 54% trong ba tháng cuối năm 2022, cổ phiếu Tesla đã tăng 54% vào năm 2023. Có một vài lý do cho sự phục hồi, gồm tín hiệu đáng mừng từ Trung Quốc, tín dụng thuế và nỗ lực của CEO Elon Musk.

Đáng chú ý, CEO Elon Musk cho biết công ty có thể sản xuất 2 triệu xe điện vào năm 2023. Vị tỷ phú cũng khẳng định nhu cầu của thị trường sẽ đảm bảo doanh số bán hàng năm nay.

Cách đây ít lâu, ông Musk cũng cho biết Tesla sẽ hé lộ thêm chi tiết về nền tảng xe điện thế hệ tiếp theo nhỏ hơn, rẻ hơn tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư vào ngày 1/3. Với thị phần thống trị của công ty trong ngành ôtô điện, đây sẽ là một tin “dữ” đối với các đối thủ cạnh tranh.

Tỷ suất lợi nhuận của Tesla so với các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: Bloomberg.

Hiện tại, có tới 30 nhà phân tích của Bloomberg đưa ra khuyến nghị “mua” đối với Tesla. Đây là kỷ lục kể từ khi công ty chào bán lần đầu ra công chúng vào năm 2010.

Ông Winkler cho rằng lý do khiến các nhà phân tích ủng hộ Tesla chủ yếu đến từ những con số ấn tượng hãng đã đạt được. Theo dữ liệu từ Bloomberg, Doanh số hàng năm của mẫu sedan Model 3 đã tăng 278 lần lên 493.310 chiếc vào năm 2022 từ mức dưới 2.000 chiếc vào năm 2017.

Trong khi đó, lượng bán ra của Toyota Prius, một trong những mẫu xe hybrid được đánh giá là tiêu chuẩn của ngành, đã giảm 66% trong cùng kỳ. Đồng thời, doanh số bán hàng của hãng xe Trung Quốc BYD Auto, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tesla, chỉ tăng 17 lần.

Hầu hết người chỉ trích Tesla chỉ tập trung vào những “trò lố” của Elon Musk. Đối với họ, thành công của Tesla trên thị trường chứng khoán bất chấp khủng hoảng vào năm ngoái chỉ nhờ hoàn toàn vào “fan cuồng” của Musk.

Tuy nhiên, rất ít người đề cập rằng Tesla, dù đã mất 670 tỷ USD giá trị thị trường vào năm ngoái, vẫn cao gấp đôi giá trị của Toyota khi đợt bán khống và khủng hoảng thị trường chứng khoán lên đến đỉnh điểm.

Đó là bởi vì thị phần của Tesla vẫn rất mạnh mẽ. Theo thông tin từ Bloomberg, với hơn 3,6 triệu phương tiện đang lưu thông, Tesla hiện chiếm 20% tổng số phương tiện chạy bằng điện.

“Năm 2017, tỷ lệ này là 13%. Ai có thể đoán được vào năm 2017 rằng một chiếc Tesla Model S sẽ đạt được cột mốc 1 triệu dặm? Nhưng nó đã xảy ra vào năm 2022, điều này đáng được ghi vào Sách kỷ lục Guinness”, ông Winkler nhận định.