Con rể bị khởi tố khi bênh cha vợ

Trịnh Tuấn Vũ nhìn thấy cha vợ bị hàng xóm cầm dao rượt chém nên nhặt khúc đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14/7, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Vũ (31 tuổi ở, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra của cảnh sát, tối 11/4, Vũ ngủ tại nhà của cha vợ là ông Trần Văn Sơn (51 tuổi, ở huyện Chợ Mới). Vũ đang nằm ngủ thì nghe tiếng tri hô của gia đình.

Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Vũ bước ra ngoài nhìn thấy người hàng xóm là Nguyễn Văn Toàn (36 tuổi), đang cầm dao rượt chém cha vợ. Vũ nhặt khúc gỗ gần đó đuổi theo, đánh vào đầu Toàn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Ông Toàn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định thương tích 20%.

Sau khi có kết quả giám định, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ.