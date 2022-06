Con gái nổi tiếng của tài tử Sylvester Stallone

Người yêu của Sistine Stallone mang dòng máu châu Á, được khen điển trai. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện bên nhau.

Ngày 19/6 (giờ Mỹ), cánh paparazzi của Daily Mail chụp được ảnh Sistine Stallone - con gái thứ hai của Sylvester Stallone - đi dạo cùng bạn trai ở Manhattan, New York.

Trong buổi hẹn, bộ đôi nắm tay, thể hiện cử chỉ thân thiết và trò chuyện vui vẻ. Họ đến nhà hàng kiểu Pháp ăn sáng. Sistine đã chụp lại khoảnh khắc này và đăng tải trên Instagram.

Sistine Stallone công khai bạn trai. Ảnh: Backgrid.

Báo Anh chưa tiết lộ danh tính người yêu Sistine, nhưng nhận xét anh điển trai, cao ráo, xứng đôi với con gái ngôi sao Rambo. Qua hình ảnh có thể thấy bạn trai Sistine là người gốc Á.

Theo Daily Mail, Sistine trước nay giấu kín chuyện đời tư, nhất là tình cảm. Cô nói mình độc thân thời gian dài vì chờ người phù hợp để yêu. Năm 2018, con gái Sylvester vướng tin đồn hẹn hò diễn viên người Anh Gregg Sulkin. Tuy nhiên, cả Sistine và Gregg đều không xác nhận.

Sistine Stallone sinh năm 1998, là một trong ba con gái nổi tiếng của Sylvester - Jennifer Flavins. Cô thường bị lầm tưởng sinh đôi với chị gái Sophia vì có đường nét gương mặt giống nhau, cùng theo đuổi phong cách gợi cảm.

Hiện tại, Sistine hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, trực thuộc sự quản lý của IMG Models. Cô hợp tác với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Inez van Lamsweerde, Vinoodh Matadin và được Vogue gọi là "gương mặt tươi mới nên dõi theo".

Tài tử Sylvester luôn tự hào vì có con gái đẹp, giỏi giang. Ảnh: @sistinestallone.

Trong quá trình trưởng thành, Sistine đóng các phim 47 Meters Down: Uncaged, Midnight in the Switchgrass... nhưng cô chia sẻ diễn xuất không phải đam mê. "Tôi ghét việc thấy bản thân giao tiếp với camera, trông cứ lố bịch thế nào ấy", người mẫu chia sẻ.

Sylvester luôn tự hào về các con gái được ví như "ba công chúa của Hollywood". Hồi năm 2017, Sistine cùng chị Sophia và em gái Scarlet được Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao giải Hoa khôi Quả cầu Vàng.