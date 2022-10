Con gái nhà Kardashian bị bán sự riêng tư từ nhỏ

Khi những đứa trẻ của Kourtney, Kim, Khloe, Kylie và Rob lớn lên, nhiều người chú ý đến việc các bé trai được dành cho mức độ riêng tư khác rất nhiều so với bé gái.

Chị em Kendall và Kylie Jenner không được lựa chọn trở nên nổi tiếng hay không. Ảnh: @kyliejenner.

Năm 2007, chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians (KUWTK) ra mắt. Trong suốt 20 mùa, người xem chứng kiến ​​các anh chị em Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, Kylie, trong một thời gian có cả Rob, trưởng thành dưới sự giám sát của mẹ Kris Jenner.

Tuy nhiên, trong khi Kourt, Kim, Khloe, Rob lần lượt 28, 27, 23, 20 tuổi ở show lần đầu lên sóng, Kendall và Kylie mới chỉ 10 và 9 tuổi, có nghĩa là bộ đôi này có rất ít lựa chọn trong vấn đề nổi tiếng, theo Buzzfeed.

Khi KUWTK tròn 10 tuổi, Kylie lên tiếng phản đối cách mình được chú ý. Cô thừa nhận bản thân cảm thấy không thoải mái khi bị công chúng săm soi.

Trong một tập KUWTK năm 2016, Kylie nói với Kim và Khloe rằng cô tin mình “lẽ ra không nên nổi tiếng”.

“Em đã lo âu suốt thời gian dài. Em cảm thấy quá tải khi phải để tâm quá nhiều. Có người sinh ra để được chú ý và cũng có người không. Em chỉ biết mình không nên nổi tiếng”.

Kylie nhắc lại điều này một năm sau đó trong loạt phim riêng Life of Kylie.

“Tôi không muốn bị chụp lén. Tôi không muốn mọi người bàn tán về trang phục mà mình mặc. Mỗi khi thấy paparazzi, tôi đều cố che mặt. Lý do duy nhất khiến tôi duy trì sự nổi tiếng là Kylie Cosmetics, nhưng có quá nhiều áp lực”, cô thừa nhận.

Trong một tập phim khác của KUWTK, Kylie cải trang ra đường để có một ngày không bị quấy rầy bởi người xung quanh và các tay săn ảnh. Cô muốn xem cảm giác “bình thường” là thế nào vì hoàn toàn không nhớ gì về cuộc sống trước khi nổi tiếng.

Ngày nay, danh tiếng của Kylie chỉ ngày một lớn hơn. Nữ tỷ phú hiện sở hữu thêm một số công ty của riêng mình.

Gia đình Kardashian - Jenner đối xử với con gái và con trai rất khác nhau. Ảnh: @kendalljenner.

Giữ sự riêng tư cho con trai

Rob, chàng trai duy nhất trong số anh chị em nhà KarJenner, rút lui khỏi ánh đèn sân khấu gần như hoàn toàn vào năm 2013. Từ nhân vật quan trọng trong KUWTK, anh hiếm khi xuất hiện kể từ phần 7.

Sau khi công khai mối quan hệ và chia tay với hôn thê cũ Blac Chyna vào năm 2017, Rob gần như không xuất hiện trước công chúng. Anh chỉ trở lại trong một cảnh ở những tập cuối cùng của KUWTK.

Rob thậm chí không xuất hiện trong cuộc hội ngộ KUWTK vào năm ngoái, nơi ​​tất cả chị em nhà KarJenner chia sẻ về một số khoảnh khắc quan trọng nhất của loạt show.

Sau đó, giải thích cho sự vắng mặt của em trai, Kim nói rằng Rob “có tâm trạng riêng”.

Đó là sự khác biệt rõ rệt trong cách Rob có lối sống riêng tư hơn các chị em của mình, đặc biệt là Kylie. Cô bị ép nổi tiếng vào năm 9 tuổi và được khuyến khích tận dụng cơ hội đó bất chấp sự khó chịu của bản thân.

Rob được giữ cuộc sống riêng tư hơn so với em gái Kylie. Ảnh: Gabe Ginsberg, @kyliejenner.

Một số người phát hiện ra điểm tương đồng có khả năng xảy ra trong cách những đứa trẻ nhà KarJenner đang được nuôi dưỡng.

Rob có chung con gái Dream (5 tuổi) với Blac Chyna. Mặc dù ông bố trẻ không thường xuyên cập nhật về mình, tài khoản mạng xã hội của anh gần như chỉ toàn ảnh của Dream.

Trong khi đó, Kylie có 2 con với Travis Scott. Con gái đầu lòng Stormi (4 tuổi) thường xuyên được khoe trên các tài khoản mạng xã hội của nữ tỷ phú.

Trên thực tế, chỉ vài ngày sau khi Stormi chào đời vào tháng 2/2018, Kylie đã công khai tên và hình ảnh đầu tiên của bé. Một tháng sau, cô bắt đầu chia sẻ ảnh chụp rõ mặt con gái trên Instagram.

Hiện tại, Stormi thường xuyên đồng hành cùng Kylie trong các sự kiện showbiz, buổi chụp hình và thảm đỏ. Chưa kể, cô bé còn làm mẫu nhí để quảng cáo cho thương hiệu thời trang trẻ em của mẹ.

Tháng 2 năm nay, Kylie hạ sinh một bé trai. Nhưng hơn 6 tháng kể từ đó, cả Kylie và Travis đều chỉ chia sẻ ảnh chụp bàn tay hoặc chân của cậu bé. Họ thậm chí vẫn chưa tiết lộ tên của con trai.

Hành động này rất khác so với cách Stormi nhanh chóng được công khai và kiếm tiền.

Tương tự, Khloe gần đây trở thành mẹ của 2 đứa trẻ: con gái True (4 tuổi) và bé trai 2 tháng tuổi vẫn chưa được tiết lộ tên. Trong khi công khai hình ảnh của bé True vài tuần sau khi sinh, Khloe lại từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào về con trai mới chào đời.

Bé Stormi được mẹ công khai danh tính từ nhỏ và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Ảnh: @kyliejenner.

Có lợi cho thương hiệu

Sự khác biệt rõ rệt trong cách nuôi dạy con trai và con gái của gia đình KarJenner được thấy trong một tập phim KUWTK vào năm 2012. Khi đó, cả nhà tham gia buổi trị liệu sau nhiều mâu thuẫn giữa các anh chị em. Cách bà Kris quản lý Rob so với chị em của anh cho thấy các cô con gái được đầu tư để nổi tiếng, con trai thì được riêng tư hơn.

Điều này đang mở rộng sang thế hệ tiếp theo.

Nhiều người cho rằng việc đổ dồn sự chú ý vào các bé gái nhà KarJenner là do “bé trai không có lợi cho thương hiệu của họ”. Trong khi đó, các cô gái có nhiều tiềm năng trở thành “thế hệ người có ảnh hưởng tiếp theo”.

Ở trường hợp của Kylie, nhiều người cho rằng bé Stormi có thể sẽ bực bội với em trai vì được “bao bọc”, trong khi mình luôn bị “phơi bày” cuộc sống.

Trên thực tế, Stormi có dấu hiệu không thoải mái khi bị cánh săn ảnh vây quanh. Có lần, cô bé bịt tai khi bước ra khỏi ôtô bên ngoài khách sạn. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Kylie chán ghét khi bị ép nổi tiếng lúc nhỏ lại để con gái Stormi rơi vào cảnh tương tự.

Về phía gia đình Kim Kardashian, người mẹ này thường cho 2 con gái North và Chicago, xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, 2 con trai của cô, Saint và Psalm, ít lộ mặt hơn rất nhiều.

“Toàn bộ thương hiệu của gia đình KarJenner là về ‘cái nhìn của nam giới’ và ‘IT girl’. Do đó, họ đang cố gắng biến con gái mình trở thành thế hệ người có ảnh hưởng tiếp theo, trong khi cho phép con trai có sự riêng tư”, một người nhận xét.

Hai con gái của Kim Kardashian xuất hiện công khai nhiều hơn 2 anh em trai của họ. Ảnh: Gotham, Nino/GC Images.

North, con cả trong gia đình có 4 người con của Kim và Kanye West, nổi bật trong mắt công chúng ngay từ khi mới chào đời. Trên thực tế, cô bé xuất hiện trên tạp chí Vogue khi mới 8 tháng tuổi và góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty mẹ.

North được xây dựng hình ảnh là cô bé có cá tính mạnh mẽ và thường đưa ra nhận xét táo bạo trên Instagram của mẹ. Kim cũng thường xuyên kể về việc con gái có ảnh hưởng đến lựa chọn thời trang và trang trí nhà cửa của mình thế nào.

Trong khi đó, Chicago (4 tuổi) có vẻ trầm tính hơn so với chị gái North. Tuy nhiên, Kim luôn coi con gái nhỏ là “bản sao” của mình và cố đề cao sự nữ tính khi luôn cho cô bé diện đồ công chúa. Trên thực tế, Kim gần đây bị phản ứng dữ dội vì so sánh Chicago với người dì siêu mẫu Kendall Jenner.

Thực tế, từ nhỏ, North đã thể hiện sự khó chịu khi trông thấy máy ảnh, đặc biệt là paparazzi. Mới 2 tuổi, cô bé đã hét lên “Không chụp hình” khi các tay săn ảnh cố gắng theo chân khi cô bước vào lớp học múa ballet.

4 năm sau, North vẫn vật lộn với sự hiện diện liên tục của máy ghi hình. Cô bé hỏi mẹ trong một tập KUWTK rằng: “Tại sao có rất nhiều người đều cố chụp ảnh chúng ta mỗi ngày?”.

Tháng trước, cô bé 9 tuổi hét lên, yêu cầu Kim dừng quay phim mình trên ghế sau xe hơi và xóa video. Vài tuần trước, North thẳng thừng chất vấn đám đông paparazzi ở Pháp về lý do họ săn lùng gia đình cô mọi lúc, mọi nơi.

Một số khán giả thậm chí cho rằng Kim “chủ động” đẩy North “trở thành tâm điểm chú ý” khi cô đi phía sau con gái bất chấp đám đông săn ảnh trước mặt.

Giống như North, Chicago cũng không cảm thấy thoải mái với ánh đèn sân khấu. Mặc dù Kim thường xuyên bị chụp ảnh với 2 con gái ở nơi công cộng và chia sẻ lên mạng xã hội, 2 con trai của cô, Saint và Psalm, rất hiếm khi được chụp ảnh. Hai cậu bé thường chỉ xuất hiện trong bức ảnh chụp tất cả trẻ em nhà KarJenner.

Kourtney Kardashian ngày càng giữ cuộc sống của các con riêng tư khi chúng lớn lên. Ảnh: @kourtneykardashian.

Chị cả Kourtney Kardahsian có 2 con trai và một con gái - Mason, Penelope và Reign - với người yêu cũ Scott Disick.

Cậu cả Mason từng xuất hiện trên KUWTK suốt 11 mùa và loạt chương trình phụ. Tuy nhiên, năm 12 tuổi, cậu bé rút lui khỏi sự chú ý của công chúng và hiếm khi xuất hiện trong chương trình.

Kourtney tuyên bố Mason không thích chụp ảnh và giữ con trai tránh khỏi paparazzi cũng như sẵn sàng xóa cậu bé khỏi ảnh chung của gia đình nếu không muốn.

Giống như Mason, cô bé Penelope (10 tuổi) từng có màn ra mắt đình đám trước công chúng và xuất hiện trong nhiều mùa của KUWTK. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô bé cũng tỏ ra khó chịu khi bị quay hình.

Với cậu út Reign (8 tuổi), Kourtney đợi đủ 4 tháng mới đăng ảnh rõ mặt của con trai. Giống như anh chị của mình, cậu bé bày tỏ rõ thái độ chán ghét với sự nổi tiếng.

Trong lễ cưới của Kourtney và bạn trai Travis Barker ở Italy hồi tháng 5, khi gia đình bị paparazzi vây quanh, Reign đã hét lên: "Hãy để chúng tôi yên!".

Rob Kardashian đã mở đường để những người đàn ông trong gia đình KarJenner rút lui khỏi mắt công chúng. Mason dường như đang theo bước chân của người cậu, trong khi Saint, Psalm và các con trai của Khloe, Kylie cũng được chuẩn bị cho cuộc sống yên tĩnh hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu các cô gái của gia đình có đủ khả năng để làm điều tương tự hay không.